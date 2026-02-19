Virginie Efira : 60 000 euros pour animer une cérémonie

France Télévisions a versé 2,6 millions d’euros au Festival de Cannes en 2022 pour la couverture et la production d’émissions liées à l’événement, dont un cachet de 60 000 euros à la maîtresse de cérémonie Virginie Efira, a déclaré le rapporteur Charles Alloncle le 18 février 2026 lors de l’audition de la commission d’enquête parlementaire sur la neutralité de l’audiovisuel public.

Les chiffres ont été rendus publics dans le cadre de l’examen des contrats et des dépenses engagés par le groupe audiovisuel public autour du festival. Selon les éléments communiqués à la commission et rapportés par Le Parisien, le contrat global s’élève à 2,6 millions d’euros et comprend la production de contenus télévisés, la délocalisation d’émissions à Cannes ainsi que la retransmission de la cérémonie d’ouverture et la conférence de presse associée.

Lors de son intervention, Charles Alloncle a précisé la répartition financière : environ 1,3 million d’euros destinés à la production des émissions et aux frais de délocalisation des équipes, et 1,3 million d’euros affectés à la cérémonie d’ouverture et à la conférence de presse. Il a également mentionné que la rémunération de Virginie Efira pour la présentation de la soirée d’ouverture s’élevait à « 60 000 euros », ajoutant, par ironie, qu’il s’agissait de « l’équivalent de 3 SMIC annuels pour seulement quelques heures de mission ».

Répartition des prestations, éléments contractuels et réactions des acteurs

Outre le cachet, la commission a détaillé des frais annexes facturés : 1 500 euros pour le maquillage, 1 500 euros pour la coiffure et 300 euros pour la manucure, montants qui figureraient dans les pièces contractuelles communiquées par France Télévisions. À la lecture de ces éléments, le président de la commission, Jérémie Patrier-Leitus, a demandé au rapporteur de « respecter le secret des affaires » relatif aux contrats fournis par le groupe public ; Charles Alloncle a répondu que la divulgation de ces chiffres ne trahissait pas ce secret.

Parmi les autres postes évoqués, le rapporteur a indiqué que les textes lus par Virginie Efira durant la cérémonie n’avaient pas été rédigés par la comédienne elle‑même mais confiés à un prestataire externe rémunéré 30 000 euros. Ces précisions figuraient dans les documents transmis à la commission d’enquête sur la neutralité de l’audiovisuel public.

Renaud Le Van Kim, dirigeant de la société de production Together Media chargée des émissions de France Télévisions autour du festival, a contesté le caractère excessif des montants avancés, estimant qu’ils s’inscrivaient dans des pratiques observées dans le secteur privé. Il a en outre souligné la problématique de la concurrence entre diffuseurs publics et privés pour la retransmission du Festival de Cannes.

Le producteur a dénoncé l’impact de la communication de la commission sur les négociations commerciales, estimant que « la commission vient de faire quelque chose qui va à l’encontre, non pas seulement du droit des affaires, mais aussi de la négociation qu’on peut avoir ». Il a rappelé la rivalité entre France Télévisions et Canal+ pour la diffusion du festival.