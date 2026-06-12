Vincent Cassel accusé d’avoir objectisé sa fille Léonie après un message d’anniversaire

Vincent Cassel a suscité une vive réaction sur les réseaux sociaux après avoir adressé, le 21 mai, un message public à sa fille Léonie pour ses 16 ans, qualifiant la jeune fille de « merveilleuse et longiligne créature ». La publication, partagée sur ses comptes, a rapidement alimenté des réactions contrastées entre critiques accusant l’acteur d’objectification et internautes défendant un geste affectueux de père.

Dans sa publication, Vincent Cassel a écrit : « Joyeux 16e anniversaire à ma merveilleuse et longiligne créature que j’aime plus que tout au monde« . Le message, destiné à célébrer l’anniversaire de la cadette de Monica Bellucci et Vincent Cassel, a été relayé en commentaire par de nombreux abonnés.

Plusieurs utilisateurs ont jugé le choix des mots maladroit. Parmi les réactions citées, on retrouve : « Longiligne créature… drôle d’adjectif pour décrire sa fille« , « Premier homme au monde à décrire sa fille de longiligne » et « C’est étonnant d’utiliser longiligne/créature pour décrire sa fille…« . Ces commentaires mettent en avant une sensation d’inconfort face à une formulation perçue comme réduisant l’adolescente à son apparence.

Vincent Cassel au cœur des critiques

La créatrice de contenu et journaliste Manon Delcourt, animatrice du podcast Night Confessions, a elle aussi réagi sur Instagram en estimant que les mots employés par l’acteur avaient « objectisée » sa fille, en la réduisant selon elle à une simple dimension physique. Cette lecture a été reprise par une part importante des commentaires publiés sous la photo.

Le fil de discussion a compté environ une centaine de commentaires jugés globalement critiques, selon les publications relayant l’affaire. Toutefois, la tonalité n’a pas été uniformément condamnatrice : plusieurs internautes ont relativisé, avançant qu’il pouvait s’agir d’une tournure d’esprit, d’une plaisanterie familiale ou d’une manière affectueuse de s’exprimer entre parent et enfant.

La controverse soulève, au-delà du cas particulier, des questions récurrentes sur la manière dont les personnalités publiques évoquent leurs proches mineurs sur les réseaux sociaux et sur la réception de ces messages par un public vaste et diversifié.

Sur le plan familial, Vincent Cassel est père de quatre enfants. Avec Monica Bellucci, qu’il a rencontrée en 1995 sur le tournage du film L’Appartement, il a eu deux filles : Deva, née en 2004 à Rome, et Léonie, née en 2010. Leur relation, très médiatisée, a duré plus de quinze ans.

De sa relation avec le mannequin Tina Kunakey est née une troisième fille, Amazonie, en 2019. Tina Kunakey est décrite comme étant de 31 ans la cadette de l’acteur.

Plus récemment, le 7 janvier 2025, Vincent Cassel est devenu père pour la quatrième fois avec la naissance de son fils Caetano, fruit de sa relation avec le mannequin brésilien Narah Baptista, présentée comme plus jeune de 30 ans que lui.