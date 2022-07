Vie de couple: voici ce qu’il faut faire pour avoir un sperme de bonne qualité

Lorsqu’un couple essaie de concevoir un enfant, l’attention est généralement portée sur la femme. Mais la fertilité masculine est tout aussi importante et peut être améliorée en modifiant son mode de vie.

Améliorer la qualité du sperme ? Avant tout, une alimentation saine et le fait d’éviter certaines habitudes de vie ont un grand impact sur la qualité du sperme et donc sur la fertilité masculine.

1.Réduire sa consommation d’alcool

Tout comme les femmes, les hommes doivent réduire leur consommation d’alcool pour mettre de leur côté, toutes les chances de concevoir un enfant. En effet, les excès d’alcool engendrent un sperme de moins bonne qualité et notamment des troubles de l’érection.

2.Réduire sa consommation de tabac

Sans surprise, le tabac est nocif pour la fertilité, car il diminue la production des spermatozoïdes. Il est donc conseillé de réduire la consommation de tabac voir d’arrêter totalement et d’éviter le tabagisme passif. Il en est de même pour les drogues diverses et variées qui peuvent réduire la concentration de sperme.

3.Gérer son poids

Autre facteur connu, le poids, qui peut lui aussi interférer avec la fertilité aussi bien chez la femme que chez l’homme. L’obésité, le surpoids et la maigreur ont un effet négatif sur la qualité du sperme.Il est important d’avoir une alimentation équilibrée et de pratiquer une activité sportive régulière, sans pour autant tomber dans l’excès. Maintenir un poids stable est la clé pour produire un sperme de bonne qualité.

4.Gérer son stress

Qui dit stress dit difficulté à concevoir. En effet, le stress interfère avec les hormones, affecte la production du sperme et réduit les chances de conception. Pratiquer une activité sportive, s’initier au yoga, à la méditation et à d’autres exercices de relaxation peuvent vous aider à mieux gérer votre stress. Certaines activités, notamment le dessin ou le jardinage, s’avèrent également excellentes pour se détendre.

5.Adopter un mode de vie sain

L’autre conseil pour améliorer la qualité de votre sperme et pour adopter un mode de vie sain: dormir un minimum de huit heures par nuit aide à améliorer la qualité du liquide séminal.

6.Adopter un régime alimentaire sain

Une alimentation saine fournit le carburant nécessaire à la production de spermatozoïdes sains. Une récente étude danoise a montré que les hommes qui mangeaient beaucoup de fruits et de légumes, d’aliments riches en fibres et de poisson, mais qui réduisaient leur consommation de viande rouge, d’aliments transformés et de sucre, avaient également un meilleur sperme. La consommation de graisses ne semble pas faire de différence.

Par ailleurs, pour évaluer la qualité de votre sperme, la quantité et la mobilité des spermatozoïdes, seul un test de fertilité masculine pourra vous permettre d’en savoir davantage et de prendre les mesures nécessaires avec l’aide d’un spécialiste de la fertilité.