Vie de couple : voici 06 raisons pour lesquelles votre mari n’a pas envie de faire l’amour avec vous

L’homme, tout comme la femme n’a parfois pas envie de faire l’amour. Et dans ces cas, la femme commence souvent par se poser des questions. Découvrez dans cet article six raisons de ce refus.

“Pas ce soir chérie”… Cette petite phrase, les hommes aussi la prononcent et plus souvent qu’on pourrait l’imaginer. Pour une femme, c’est difficile à accepter. Or ces derniers ont les raisons qui expliquent peut-être ce manque de motivation. Nous vous proposons quelques-unes ici.

Le stress du travail

Les préoccupations professionnelles peuvent être mortelles pour l’humeur chez de nombreux hommes, particulièrement lorsqu’ils associent réussite professionnelle et confiance en soi. David explique que lors des périodes où il a l’impression d’aller nulle part et de ne rien accomplir, il se crée une spirale négative qui lui fait dire non au sexe.

La dépression

La dépression est la première cause, en fréquence, du manque de désir sexuel. La baisse de libido est la première à apparaître quand quelqu’un déprime. L’élan vital s’éteint, l’envie de faire l’amour s’estompe. Et même quand tout s’arrange, le désir sexuel est le dernier signe à réapparaître. Quand il vous désire à nouveau, c’est bien que sa dépression est guérie.

Une perte d’intérêt pour vous

Si un homme refuse de coucher avec vous, c’est peut-être parce qu’il ne s’intéresse plus à vous. Les hommes qui se désintéressent de leur petite amie ou de leur femme ont du mal à avoir des relations sexuelles avec elles.

Il couche avec une autre femme

Lorsqu’un homme commence à refuser d’avoir des relations sexuelles avec vous ou à se plaindre qu’il est fatigué à chaque fois que vous voulez qu’il vous touche, il est possible qu’il le fasse avec une autre femme. Les hommes sont facilement satisfaits une fois qu’ils ont pris leur dose pour la journée et refuseront d’en faire plus une fois qu’ils en auront redemandé.

Un dysfonctionnement sexuel

La dysfonction érectile et l’éjaculation précoce sont des problèmes courants, selon David McKenzie. Un homme qui éprouve de telles difficultés peut s’éloigner de sa partenaire par crainte de la décevoir ou être sous l’impression qu’il est moins viril. « C’est dur pour l’amour-propre d’un homme de ne pas être capable de performer au lit », explique un musicien de 28 ans. « Les hommes aiment dire à leurs chums qu’ils sont bons au lit et raconter leurs prouesses. Ça fait partir de la culture du mâle. »

Des émotions négatives

Parfois les émotions négatives (jalousie, colère, tristesse, irritation..) sont plus fortes que le désir. Si votre partenaire éprouve du ressentiment envers vous, il va être plus fermé, et ne voudra pas communiquer avec vous, même de manière sexuelle.