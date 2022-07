Vie de couple: recette de miel à l’ail pour booster votre libido

Voulez-vous casser la routine et pimenter plus vos parties de jambes en l’air ? Il n’y a plus de soucis à faire. Nous vous proposons une recette de grand-mère à base de miel et d’ail.

La recette de miel à l’ail est un puissant médicament naturel utilisé dans la sexualité arabe. En effet, elle est reconnue pour booster la libido masculine, nettoyer le corps et renforcer l’immunité. Elle permet aussi d’augmenter les chances de grossesses chez la femme car elle stimule la fertilité féminine. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous proposons cette recette magique :

Préparation

Prenez un bocal en verre vide

Pelez des bonnes grosses gousses d’ail

Introduisez-les dans le bocal

Versez le miel sur les gousses d’ail jusqu’en haut du pot

Fermez bien le bocal

Rangez votre préparation dans l’obscurité durant 24 heures

Mode d’emploi :

Vous pouvez manger la recette miel et ail tout simplement à la cuillère (une gousse 30 minutes avant de faire l’amour). Vous pouvez aussi utiliser la préparation dans vos plats de tous les jours. Mais attention à la cuisson pour ne pas perdre les bienfaits aphrodisiaques du miel pour bander.

Durant combien de temps doit-on laisser l’ail dans le miel pour supprimer l’odeur?

Si vous n’aimez pas l’odeur de l’ail, vous pouvez laisser la préparation d’ail et miel fermenter durant une semaine minimum. La recette aphrodisiaque aura alors un goût sucré et légèrement poivré.

Vous pourrez l’utiliser dans la cuisine ou prendre une gousse 30 minutes avant de faire l’amour afin d’augmenter votre quantité de sperme.