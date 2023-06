Vie de couple : Messieurs, voici 13 Conseils pour plus exciter votre dulcinée

Comment exciter une femme ? Comment lui donner envie de vous ? Voilà des questions excitantes ! Ah la femme, cette créature si mystérieuse, si compliquée, si impénétrable… ou presque. Le désir féminin ne fonctionne pas comme le désir masculin messieurs. Mais la sexualité féminine n’est pas si obscure que vous le pensez. Il suffit d’observer, de suggérer, et de faire fantasmer. Voici pour vous 13 conseils pour exciter une femme.

Plus qu’une simple libido, la sexualité d’une femme se décline en plusieurs nuances. En effet, les expériences des femmes en matière de plaisir sexuel et d’orgasme sont un domaine d’intérêt constant depuis de nombreuses années. Pourtant, la sexualité féminine reste en général mystifiée et minimisée. Découvrez 10 secrets pour rendre folle de désir votre dulcinée.

Offrez-lui un string en soie

Un cadeau de lingerie, c’est cliché, non ? Alors tordez-le. Donnez-lui quand vous (apparemment) ne vous attendez pas à avoir des relations sexuelles sur-le-champ.

Passez-le sous la table d’un restaurant et demandez-lui d’aller aux toilettes pour femmes et de s’y changer. C’est un peu méchant, mais elle a une chance de jouer. Déconseillé pour un premier rendez-vous.

Un bon baiser

Un bon baiser est en tête de liste des excitations de la plupart des femmes, mais ne sous-estimez pas le pouvoir chauffant d’un bon câlin, surtout quand elle l’initie.

« Faites-lui savoir combien vous le savourez », dit Lou Paget, auteur de 365 jours de sexe sensationnel. Faites bien comprendre que vous ne voulez pas que le câlin se termine.

Murmurez dans son oreille

En public, lors d’une soirée, dites-lui ce que vous voulez lui faire plus tard : Ce soir, je vais te faire avoir le plus d’orgasmes possible. Pour les femmes, l’anticiper peut être aussi excitant que l’événement lui-même.

Envoyez lui des petits mots

Les fleurs au bureau sont exagérées. Si vous voulez vous démarquer, envoyez plutôt une carte.

Ce sont vraiment les choses réfléchies que vous faites à des moments non sexuels qui font qu’une femme vous désire. Allez avec un merci. Écrivez quelques choses pour lesquelles vous ne l’avez jamais remerciée : préparer le petit-déjeuner le dimanche, nettoyer votre chaume de l’évier.

Gardez une photo d’elle votre portefeuille

Cachez une photo d’elle dans votre portefeuille. Elle le niera, mais toutes les femmes fouillent à un moment donné. Autant le tourner à votre avantage.

Dites-lui souvent la raison pour laquelle vous l’aimez

N’importe qui peut dire : « Je t’aime », alors expliquez pourquoi. C’est peut-être la façon dont elle grignote un KitKat, ou la façon dont son nez se plisse quand elle boit de la tequila. Plus vos raisons sont uniques, plus elle se sentira spéciale.

Obtenez votre histoire directement

Pour une fin heureuse (ce soir et tous les soirs), souvenez-vous du début : les détails de votre première rencontre : où vous étiez, ce qu’elle portait, ce que vous avez dit et ce que vous avez ressenti. Racontez-les. Souvent.

Embrassez ses charnières

Vous avez couvert les points de baiser évidents. Maintenant, concentrez vos efforts ailleurs : sur ses coudes, ses genoux, ses épaules, ses chevilles, son cou et ses hanches. « Ils sont rarement soignés avec de longues caresses », explique Davidson. « C’est une super sensation. » Voyez si vous pouvez la faire devenir déséquilibrée.

Essayez le mouvement sans mouvement

Lorsque vous commencez les préliminaires, dites-lui que vous n’allez pas passer à une autre action jusqu’à ce qu’elle vous dise quoi faire ensuite.

Cela fonctionne physiquement et mentalement : c’est une façon de l’encourager à s’ouvrir et de vous diriger vers ce qu’elle veut vraiment. Maintenant à votre tour.

Donnez-lui des frissons

« Le froid est ressenti par plus de terminaisons nerveuses que le simple toucher ne peut atteindre, vous élargissez donc sa gamme de réponses », explique Phillip Hodson, un sexologue britannique.

Bandez-vous les yeux

Beaucoup de femmes qui ne sont pas sûres de leur corps s’en tiennent à la position de missionnaire parce que vous ne pouvez pas voir leur corps de cette façon. Si vous ne pouvez vraiment pas la voir parce que vos yeux sont couverts, elle en fera beaucoup plus avec vous, pour vous et pour vous.

Demander la permission

Avant d’entrer en elle, demandez si ça va.

« Certaines femmes trouvent cela incroyablement attachant », déclare Barnaby Barratt, Ph.D., président de l’Association américaine des éducateurs, conseillers et thérapeutes du sexe. « Cela leur donne un sentiment de respect. Cela leur donne la sécurité nécessaire pour devenir plus détendus sexuellement. Et lorsque vous la pénétrez pour la première fois, embrassez ses lèvres ou caressez son visage. « Donnez-lui une stimulation en plus de la pénétration », dit De Villers.

Pratiquez la rentrée

Après l’avoir pénétrée pour la première fois, recommencez, lentement. Répétez-le encore et encore. « L’anticipation est l’un des plus grands facteurs d’excitation », déclare De Villers. « Ne tirez pas complètement, mais quand vous tirez presque complètement, elle anticipe le coup qui revient. »

