Vie de couple: les 04 étapes d’une relation amoureuse

La vie à deux est souvent parsemée d’embûches, des caps à franchir et à dépasser. Selon les psychologues, elle évolue selon certaines étapes. Veuillez les découvrir ci-dessous.

L’amour n’est pas un long fleuve tranquille. Les chemins relationnels sont tantôt tortueux, tantôt très heureux. Et surtout, ils sont ponctués d’étapes à franchir, comme dans toute entreprise. En voici les quatre selon les psychologues.

Le grand engouement ou la passion

Au début de la relation, nous sommes généralement totalement euphoriques. Comme si on portait des lunettes roses, on voit le partenaire de manière très idéalisée. Défauts, faiblesses, nous ne les voyons pas parce que les hormones nous empêchent de cerner notre partenaire bien-aimé de manière réaliste. Vous n’attendez qu’une chose : retrouver l’autre personne, l’accabler d’attention et laisser monter l’excitation dès que vous êtes avec l’autre personne.

La désillusion et le doute

Tôt ou tard, le plus souvent au bout de trois ans environ, les amoureux seront contraints de revenir sur terre et de voir la réalité en face, en découvrant l’imperfection de l’autre, ses limites, ses défauts. C’est une phase de déception. Et elle est inévitable.

On redescend du sommet de « l’amour passion » pour entrer dans le « tunnel du doute » où l’on n’y voit plus très clair. Au lieu de remettre la faute sur l’autre et de l’accuser, nous devrions alors reconnaître avec humilité qu’on l’avait placé trop haut et que l’on rêvait de l’impossible, un amour comblant pour nous-mêmes.

Oppositions et tentatives d’éducation

Cette phase est caractérisée par de petites luttes dans le couple pour savoir qui aura une position dominante et le pouvoir. Parce que l’autre a son propre esprit, ses propres particularités et elles peuvent être agaçantes dans la vie de tous les jours. Peut-être que vous vous êtes trompé après tout et que vous ne vous entendez pas vraiment ?

Pourtant, quiconque pense maintenant qu’il peut encore éduquer et remodeler son partenaire selon sa volonté se trompe et va l’apprendre dans la douleur. Le bon côté de cette phase assez difficile : ceux qui la traverseront ensemble cette étape finiront dans des eaux plus calmes. Pour ce faire, cependant, les deux partenaires doivent apprendre à faire des compromis et à accepter leur partenaire pour ce qu’il ou elle est.

L’engagement ou l’amour véritable

L’amour véritable est donc la contribution de chaque membre du couple dans et au travers d’une troisième entité qu’est le couple, pour permettre une croissance respective et commune à la fois. Le « je t’aime » un peu cannibale de la première phase, passe par le « je t’aime » imprégner du « je te déteste » de la lutte pour le pouvoir.

Pour progressivement aller dans un « je t’aime » plus réaliste car moins empreint d’illusion et d’idolâtrie. Et pour enfin finir dans un « je t’aime » sous-entendant un « je nous aime ». C’est-à-dire « j’aime la personne que je suis en train de devenir à tes côtés, j’aime ce que nous construisons ensemble » .

C’est ici que la notion d’Essence, est présente au quotidien. Autrement dit qu’une relation stable et épanouissante permet à ses membres de se sentir bien, pleinement libre de s’exprimer et d’être ce qu’il est.

En somme, c’est uniquement au travers de cette compréhension que le bonheur peut apparaître dans un couple.