Vie de couple : la consommation de ces 05 aliments pourrait nuire à la santé de votre p3n1s

Tout comme les autres organes du corps humain, l’appareil génital doit être bien entretenu. Et pour cause, il est très délicat. Un mauvais entretien de ce dernier pourrait vous rendre stérile. Découvrez dans cet article cinq aliments qui pourraient endommager votre p3nis.

Egalement appelé verge, le pénis est l’organe reproducteur et urinaire de l’homme. Il permet d’uriner mais aussi de se reproduire. La reproduction est rendue possible grâce à l’érection puis à l’éjaculation.

Cependant, le stress, la privation de sommeil en passant par la consommation d’alcool, font partie des habitudes qui pourraient nuire à sa santé. En plus de ces habitudes, il y a aussi des aliments qui pourraient aussi nuire à votre production de sperme et de testostérone et votre pénis. En voici quelques-uns de ces aliments.

1.L’alcool

La consommation excessive de l’alcool affecte les fonctions clés du système reproducteur masculin, y compris la production de sperme.

L’alcool affecte la production de sperme et la santé en interférant avec le fonctionnement du système reproducteur masculin et du sperme. Les chercheurs disent que les hommes lucides ou sobres ont pu obtenir une érection plus rapidement que les hommes en état d’ébriété.

Une consommation excessive d’alcool diminue le flux sanguin vers votre pénis, réduit l’intensité de votre orgasme et peut atténuer votre niveau d’excitation.

2.Les frites

Et tous les aliments plongés dans l’huile… Encore une fois, une consommation modérée ne vous rendra pas le sexe flasque à jamais. Mais l’abus de friture augmente les risques de cholestérol et donc de mauvaise circulation sanguine. Sur le long terme, les risques sont d’ailleurs autrement plus graves que la panne sexuelle… L’excès de gras entraîne également une diminution de la testostérone dans le corps, et donc une baisse du désir en plus des érections difficiles.

3.Le sucre

Trop de sucre dans le sang peut provoquer une panoplie de troubles dans votre corps. Cela peut également affecter votre vie sexuelle.

Manger des aliments contenant trop de sucre affecte la résistance à l’insuline. Pour cette raison, les niveaux de testostérone chutent chez les hommes. Cela provoque des troubles liés à la fonction sexuelle tels que la dysfonction érectile et réduit aussi la libido.

4.La menthe

Voilà une feuille parfumée qu’on n’aurait pas crue capable de pareil méfait, et pourtant, l’abus de menthe peut nuire à vos érections. Elle contribue à baisser le niveau de testostérone, hormone nécessaire à monsieur pour rester présent durant la galipette. Du coup, si vous avez le pénis qui a des tendances à la mollesse, on mettra définitivement de côté le Mojito !

5.Du soda

La recherche indique que boire du soda est vraiment mauvais pour votre pénis. Les hommes qui s’identifient comme accros au soda (buvant un litre ou plus de cola par jour) souffrent davantage de dysfonction érectile. Leur nombre de spermatozoïdes est réduit de 30 %.