Vie de Couple : chères dames, faîtes ceci à vos princes charmants et ils ne vous tromperont plus

La routine fait partie des raisons de mésentente dans les couples. C’est pourquoi chères dames, brisez-la et optez pour de nouvelles méthodes. Découvrez dans cet article, une nouvelle astuce pour garder vos hommes pour vous seules.

Tout comme les femmes, les hommes sont aussi sensibles quand on leur caresse leurs seins. Et c’est d’ailleurs le secret qu’utilisent beaucoup de femmes pour vous piquer votre homme. En effet, les hommes adorent quand vous sucez leurs poitrines. Cependant, l’astuce est de ne pas le faire lorsqu’il s’attend. Par exemple votre mari ou votre petit ami revient du travail en enlevant son haut, avant qu’il ait fini d’enlever sa tenue, sautez sur lui et commencez à lui sucer les 5eins d’une manière douce et romantique.

Il n’est pas censé sentir vos dents. Vous ne mâchez pas mais caressez doucement avec votre langue et vos lèvres dans un mouvement circulaire. Une nuit alors qu’il dort, réveillez-le à 4h du matin avec une belle tétée. Chaque fois que sa poitrine est libre de vêtements, sautez simplement sur lui et surprenez-le.

Croyez-moi, si vous pouvez bien le faire, il ne vous trompera jamais et ne pensera même pas à vous quitter pour une autre femme. Chaque fois qu’il sera dehors, il voudra se précipiter pour être avec vous et voir si vous allez le surprendre aujourd’hui ou un autre jour. N’attendez pas qu’il demande avant de le faire