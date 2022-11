Vie de couple : cet aliment tue les spermatozoïdes chez la femme

Le fait de ne pas concevoir est de nos jours la pomme de discorde au sein de beaucoup de couple. Et dans la plupart du temps, l’on jette le tort sur les hommes. Or les femmes ont aussi leur part de responsabilité. Et pour cause, elles consomment tout ce qui leur passent sous la main à tout moment. Découvrez dans cet article, cet aliment qu’il faut éviter si vous nourrissez le désir d’avoir d’enfant.

Les femmes qui désirent concevoir devraient éviter certains aliments, surtout ceux issus du soja à certains moments du mois. Parce que ces aliments peuvent tuer les spermatozoïdes, selon une étude.

En effet, il existe un produit chimique appelé génistéine, qui est présent dans le soja et provoque l’épuisement des spermatozoïdes une fois qu’ils atteignent l’appareil reproducteur d’une femme. Ce qui leur fait perdre leur fertilité avant d’atteindre l’ovule.

A en croire des études menées par le professeur Lynn Fraser, du King’s College de Londres, sur des souris, mais aussi sur des humains, de petites quantités de soja ont un effet rapide et fatal sur le sperme.

Le professeur Fraser a alors recommandé aux femmes d’éviter de manger du soja pendant quatre jours autour de l’ovulation, l’heure de pointe pour la conception pendant le cycle menstruel d’une femme.

Son équipe a aussi étudié les effets de la génistéine sur le sperme dans des conditions de laboratoire. Le résultat a révélé que le produit chimique a semblé accélérer initialement les spermatozoïdes, mais ils sont rapidement brûlé avant d’atteindre l’ovule. Moins d’une heure après l’introduction de la génistéine, un tiers du sperme avait brûlé, un processus qui prend normalement 24 heures.

Il faut noter que la génistéine fait partie d’un certain nombre de produits chimiques qui imitent l’œstrogène, une hormone sexuelle féminine, et on pense que c’est ce processus qui « tue » le sperme.