Vie de couple: ces 06 choses que les femmes ressentent après une partie de jambes en l’air

L’équilibre d’un couple passe aussi par les parties de jambes en l’air. Cependant, des évènements inhabituels peuvent arriver à votre corps après le sexe, surtout avec les femmes. Ne vous en inquiétez pas, ils sont normaux. Voici les choses qui arrivent souvent aux femmes après une partie de jambes en l’air

Des brûlures et démangeaisons au moment d’uriner

Après les relations sexuelles, beaucoup de femmes ressentent des démangeaisons et des brûlures lorsqu’elles urinent. C’est d’ailleurs l’une des questions les plus courantes posées chez les gynécologues.

Les femmes débutantes dans la sexualité sont inquiètes car elles pensent que cela peut être une maladie sexuellement transmissible ou une infection grave. Souvenez-vous que l’anatomie des femmes consiste en un orifice vaginal et que quelques centimètres au-dessus, se trouve la sortie de l’urètre.

L’odeur corporelle

Avoir des parties de jambes en l’air avec quelqu’un est amusant, mais quand tout à coup les choses ne sentent pas là-bas, cela peut être alarmant. Certains fluides corporels, lubrifiants, sperme, etc, ont leur propre odeur. Et ces choses se combinent, cela pourrait donner à votre vagin une odeur un peu inhabituelle pendant un moment.

Il n’y ait rien à craindre, mais assurez-vous d’uriner après avoir tenu un rapport sexuel, pour rester à l’écart des bactéries qui pourraient vous nuire là-bas. Vous pourriez avoir une odeur vaginale après un rapport sexuel et c’est totalement normal

Une douleur dans le bas ventre

Une autre des choses étranges qui arrivent après le sexe est la douleur dans le bas ventre. Cette gêne est due à plusieurs causes et si elle est persistante, elle devra être traitée par un médecin.

En effet, la douleur liée aux relations sexuelles est un symptôme qui n’est pas pathologique. Au contraire, elle est due au fait que pendant la rencontre amoureuse, on ne perçoit pas les gênes à cause du rythme excessif et du plaisir ressenti.

Du coup, après le rapport, une gêne pelvienne prend place, qui peut être due au fait que le côlon provoque une pression après avoir été molesté par les vibrations des mouvements.

L’activité exagérée également peut provoquer une légère tension musculaire dans le bassin qui, au moment de l’excitation, se contracte et produit une douleur lors de l’effort. Cette douleur peut aussi être due aux coups reçus dans les parois vaginales qui ne sont pas bien lubrifiées.

Un changement au niveau du clitoris

Après avoir été intime, votre clitoris et vos lèvres peuvent gonfler un peu. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Il est normal que votre vagin soit un peu engorgé parce que votre corps subit beaucoup de choses pendant les rapports sexuels. Mais petit à petit, cela devient normal.

Les petites taches de sang

Environ une femme sur 10 présente un léger saignement vaginal après les relations sexuelles, qui cesse le jour même ou le lendemain, ce ne sont pas des choses étranges.

Vous savez sûrement que cela peut arriver quand c’est la première fois vous passez à l’acte, mais c’est également le cas lors des relations postérieures. Les relations très intenses, l’excès de friction ou le manque de lubrification sont les causes les plus courantes et ne présentent pas de risque grave pour la santé.

Cependant, il existe d’autres raisons pour lesquelles elles peuvent être dangereuses et demander une attention et un traitement médical particuliers.

En général, ces saignements proviennent du col de l’utérus, l’extrémité inférieure la plus étroite de l’utérus, surtout chez les femmes qui sont à un âge fertile. Même si le col de l’utérus est en très bonne santé, une friction intense pendant l’acte sexuel peut provoquer un léger dommage.

Ne vous inquiétez pas si les saignements sont minimes et que vous ressentez une légère douleur. La solution la plus rapide est de se reposer un peu et d’y aller plus doucement lors de la prochaine pénétration.

Par ailleurs, vous devrez vous en préoccuper si les saignements ne cessent pas au bout d’une journée après la relation sexuelle.

La poitrine se gonfle

Vos seins peuvent augmenter! Oui, vos seins peuvent pousser jusqu’à 25% lorsque vous êtes sexuellement excité. Cela pourrait vous donner un petit regain de confiance, mais évidemment, ils ne le resteront pas. Donc, si après un rapport sexuel, votre sein est toujours debout et grossi, sachez qu’il retrouvera définitivement sa taille normale au bout d’un moment.