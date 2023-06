Vie de couple : ces 04 positions s3xu3lles vous épargnent de l’éjaculation précoce

Célibataire ou en couple, vous désirez tenir plus longtemps au lit pour satisfaire votre partenaire : cet article est pour vous. Nous vous y présentons quatre positions pour durer plus longtemps au lit.

Il existe en effet des positions qui occasionnent moins de frottements ou moins de sensations. Et qui vous permettront de faire l’amour plus longtemps, en prenant aussi du plaisir, mais surtout, en procurant davantage à votre partenaire. Découvrez ces dernières. Mais il serait intéressant de les appliquer en premier lieu avant de faire recours à des solutions médicinales et ou de thérapies.

Les petites cuillères

Quand on y pense, c’est quand même le pied : il suffit de s’allonger l’un contre l’autre, sans trop d’effort à fournir. L’avantage de cette position est que les mouvements sont faits sur le côté et donc considérablement plus courts, ce qui permet de limiter la profondeur de la pénétration. La sensation sera moins intense pour l’homme, ce qui permettra d’allonger la durée du rapport. Pour votre partenaire, l’amplitude de mouvement que permet la position en cuillère favorise également un meilleur contact avec le fameux point G. Le résultat est un rapport plus long et plus agréable pour les deux partenaires.

- Publicité-

Le lotus

La position du lotus est excellente pour faire durer le plaisir car elle ne permet pas une pénétration rapide et sauvage. Au contraire, c’est une position toute en profondeur, qui peut donc être très intense physiquement et émotionnellement, mais qui reste douce au niveau du rythme. C’est la fille qui a le contrôle et qui peut jouer avec différents angles en se penchant, en se rapprochant ou en s’éloignant.

Pour s’y prendre, le garçon s’assoit en tailleur, les jambes croisées et la fille vient s’asseoir sur lui, en enroulant ses jambes autour de son dos, croisées également, tandis que les bras s’enroulent autour de son cou.

La Danseuse étoile

Tout est dans le nom : les deux partenaires sont debout, face à face, et la femme lève la jambe comme une ballerine, et la pose sur l’épaule de l’homme. Vous pouvez même commencer par une danse pour être encore plus romantique !

- Publicité-

Cette position requiert un peu d’échauffement et pas mal de flexibilité, mais de nombreuses variantes existent pour vous simplifier la tâche. La jambe de la partenaire peut venir se placer dans le creux du dos de l’homme, afin de faciliter l’exercice. L’avantage de se tenir debout est que non seulement c’est aventureux, différent et surprenant, mais également que l’effort et l’habileté requis devraient vous changer les idées. En pensant à autre chose que l’éjaculation et le plaisir du rapport, vous pourrez allonger la durée de l’exercice.

La croix

La position de la croix est bien pratique quand le garçon a du mal à tenir, car c’est une autre position où l’amplitude de mouvement est limitée, ce qui facilite le contrôle de la situation. Elle est un peu complexe et au départ, la pénétration est un peu délicate, mais une fois rentré, il suffit d’initier un mouvement de va-et-vient, chacun de son côté.

Pour le faire, la fille s’assoit sur les genoux du garçon pendant que celui-ci s’allonge complètement. Elle s’allonge alors également de l’autre côté, puis il n’y a plus qu’à aligner les entrejambes et à placer ses jambes de chaque côté du corps de l’autre, ce qui forme une croix.

Articles similaires