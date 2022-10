Vie de couple : 06 meilleures positions s3xu3lles pour vite tomber enceinte

Vous êtes à la recherche de la joie d’être parents. Il faut alors optimiser vos chances de tomber enceinte. Pour y arriver, essayez ces positions.

Certaines positions sexuelles pourraient en effet aider à la fécondation puisqu’elles vont permettre une pénétration plus profonde et aux spermatozoïdes de remonter facilement et plus rapidement dans le col de l’utérus. Découvrez quelques-unes de ces positions ici.

Le missionnaire

La position du missionnaire (la femme est allongée sur le dos et l’homme est au-dessus) est une des meilleures méthodes pour concevoir un bébé, car elle permet une pénétration maximale et place les spermatozoïdes à l’entrée de l’utérus. Pour rendre cette position encore plus efficace, la femme peut placer un oreiller sous ses hanches, pour soulever son bassin.

Le ciseaux côte à côte

Dans cette position sexuelle, il vous suffit de vous allonger côte à côte face à face. Cette position peut également vous donner une entrée profonde qui peut aider le sperme de votre partenaire à atteindre rapidement le col de l’utérus.

La table des délices

Dans la position de la table des délices, la femme est allongée sur une table, sur le dos, à hauteur du pénis de l’homme qui est debout face à elle. Les jambes de la femme peuvent enlacer la taille de l’homme ou être posées sur ses épaules.

La brouette

Si vous et votre partenaire êtes tous les deux aventureux, vous devez essayer cette nouvelle position sexuelle pour concevoir un bébé. La femme se tiendra debout avec ses mains pendant que son partenaire excité et debout attrape ses jambes pour se soutenir et les tire autour de ses cuisses lorsqu’il la pénètre. Il permet à votre partenaire d’avoir une pénétration plus profonde et plus proche de votre col de l’utérus.

La cuillère

Dans cette position, les deux partenaires sont allongés sur le côté, l’homme derrière, et les jambes de la femme légèrement repliées. Là aussi, la position de la cuillère réunit les deux critères qui favorisent la conception : un angle de pénétration idéal qui permet de retenir plus de spermatozoïdes au fond du vagin et une pénétration maximale.

La levrette

Cette position est également l’une des plus recommandées pour tomber enceinte. En effet, la levrette permet le dépôt de sperme juste au niveau du col de l’utérus, ce qui contribue à augmenter les chances de conception. Dans cette position, la femme est à quatre pattes et l’homme est derrière.