Vie de Couple: 04 signes qui prouvent que votre conjoint vient de faire l’amour

Tout comme chez la femme, l’on peut reconnaitre un homme qui vient de tromper sa conjointe en faisant l’amour au dehors avant de rentrer. Découvrez dans cet article, quatre signes qui ne trompent pas.

L’homme met du temps à éjaculer

Si votre partenaire ne souffre d’aucun problème, il est possible de savoir s’il vient de faire l’amour en prêtant attention à son éjaculation qui prendra plusieurs minutes. En effet, si vous avez réussi à entreprendre des préliminaires et à le séduire que vous vous retrouvez sous la couette, votre homme aura du mal à éjaculer. Cela est d’autant plus vrai que normalement, si vous n’avez pas eu de rapports sexuels récents, l’éjaculation devrait se faire rapidement.

La quantité de sperme est réduite

Parmi les signes qui prouvent que votre homme est allé se faire plaisir avec une autre fille, la quantité de sperme arrive en bonne place. Un homme qui vient d’entretenir des rapports sexuels n’émettra qu’une faible quantité de sperme lors de l’éjaculation. Attention, cela compte que si votre homme ne souffre pas de maladies comme une hypospermie ou d’une éjaculation rétrograde.

Une odeur spécifique des parties intimes

Il y a deux cas ici. Vous avez sans doute déjà une idée de ce qu’est « l’odeur du sexe » qui persiste après une partie de jambes en l’air en raison des fluides et de la sueur. S’il n’a pas pris de douche avant de rentrer à la maison, vous n’aurez aucune peine à le confondre. Par contre, si votre homme a pris cette précaution, vous saurez repérer les odeurs inhabituelles, comme celle d’un autre parfum ou celle de l’odeur spécifique des préservatifs.

Une érection absente

Si certains hommes sont capables d’avoir une nouvelle éjaculation peu de temps après un rapport sexuel, d’autres ne pourront tout simplement pas. Si en plus cela fait quelques jours que vous n’avez pas eu d’intimité et que malgré toutes vos tentatives Popol refuse de se mettre au garde à vous… alors vous avez là une preuve irréfutable.