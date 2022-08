Vie de Couple: 04 pires endroits pour draguer une fille

Quand vous voyez une femme qui vous plaît, l’envie de l’aborder naît. Cependant, cette envie peut rapidement se retrouver bridée parce que l’environnement ou le lieu ne s’y prête pas. Découvrez dans cet article quatre endroits, où vous ne devez absolument pas draguer une femme.

Lorsque l’on est à la recherche de son âme sœur, l’on a tendance à draguer les femmes partout l’on les rencontre. Or il existe des lieux qui ne s’y prêtent pas du tout. Il serait mal vu d’essayer de séduire quelqu’un dans ces endroits. Voici quatre de ces lieux.

1. Le travail

Que vous soyez au travail ou qu’elle soit à son poste, il est totalement inacceptable de draguer une femme qui vous plaît dans ces conditions. Ce n’est pas seulement un manque de professionnalisme mais c’est aussi un manque de respect. Cela veut dire que vous ne pensez qu’à votre propre bénéfice sans tenir compte des conséquences.

Si vous essayez de la draguer pendant qu’elle travaille, elle pourrait perdre son poste et se retrouver au chômage ; si vous cherchez à la séduire pendant que vous travaillez, votre patron pourrait voir cela comme un manque d’éthique professionnelle. Dans les deux cas, ce n’est pas bon pour vous et votre image.

2. L’église

Votre foi est peut-être quelque chose que vous avez en commun mais l’église ne fait pas partie de la liste des lieux de drague convenable. Si vous allez dans ce genre d’endroit c’est pour trouver la paix de l’âme, ne gâchez donc pas ce moment de paix en essayant de flirter avec la première femme qui vous plaît. Ce serait presque un sacrilège ! Après tout, Dieu vous regarde.

3. Une cérémonie d’enterrement

Y a-t-il vraiment besoin d’expliquer pourquoi un enterrement n’est pas l’un des meilleurs lieux de drague. Vous êtes venu rendre hommage à une personne décédée et vous êtes entouré de gens qui pleurent et qui ressentent une profonde douleur. Donc, même si vous rencontrez une femme qui vous attire réellement, ne flirtez pas avec elle ! Il serait inapproprié de montrer de la joie ou de l’attirance dans ces conditions.

4. En faisant la queue pour les toilettes

On sait tous qu’il peut être très inconfortable d’attendre son tour pour aller aux toilettes dans un bar ou un restaurant. Vous n’avez qu’une chose en tête, la petite ou la grosse commission et au plus vite. Alors si vous choisissez d’essayer de séduire une femme qui vous attire alors que vous avez tous les deux une envie pressante, cela va très vite devenir gênant.

Comment est-ce que vous allez commencer la conversation : Tu attends quoi ? cela fait longtemps que tu patientes ? C’est ridicule et complètement déplacé. C’est un des lieux de drague que vous devez éviter !

5. Au cours d’un rendez-vous galant

Peut-être que votre Rendez-vous romantique (ou le sien) ne se passe pas comme prévu mais ce n’est pas une raison pour laisser poiroter la personne qui vous accompagne (ou qui l’accompagne). Cela vous donne, une fois de plus, une mauvaise image.

De plus, vous devez vous poser la question : est-ce que vous ne devriez pas être plus prudent avec une femme qui n’hésite pas à flirter avec vous alors qu’elle est en Rendez-vous galant avec un autre (et inversement d’ailleurs).

Tous ces lieux de drague sont d’excellents points de départ pour un premier flirt et une rencontre amoureuse. Vous devez simplement apprendre à choisir celui qui vous correspond le plus et évitez de draguer une femme qui vous plaît quand cela est mal venu.