Vie de couple : 04 mouvements pour tonifier votre vag1 et augmenter le plaisir s€xuel

La laxité vaginale est un relâchement des tissus au niveau de l’entrée du vagin. Ce manque de tonus affecte considérablement la qualité des relations sexuelles pour les partenaires, en diminuant les sensations lors des rapports intimes. Il urge alors de trouver des solutions idoines pour resserrer le vagin afin de retrouver le plaisir sans passer sous le bistouri. Découvrez les dans cet article.

Le relâchement vaginal est un trouble affectant de nombreuses femmes. Il survient suite à une perte de la forme structurelle optimale du vagin, souvent associée à un étirement du canal vaginal pendant l’accouchement, mais aussi au vieillissement naturel. Nous vous proposons quatre gestes pour tonifier votre vagin afin d’augmenter le plaisir sexuel.

Mouvement 1

Allongez-vous sur le dos, les pieds appuyés sur le sol. Pliez les genoux et gardez vos mains tendues sur les côtés. Placez une petite boule entre vos genoux. En contractant vos fesses, levez le bassin le plus haut possible. Afin de renforcer le plancher pelvien, gardez cette position pendant au moins 10 secondes. Revenez à la position initiale et faites 10 répétitions.

Mouvement 2

Debout, les pieds bien parallèles, vos mains sur vos hanches, contractez votre vagin et faites des mouvements circulaires comme si vous étiez en train de jouer avec un cerceau. Faites cet exercice pendant 30 secondes.

Mouvement 3

Debout, mettez-vous en position de squat, les pieds bien parallèles et placez vos mains sur vos hanches. Contractez votre abdomen et les muscles pelviens puis balancez votre bassin de l’avant vers l’arrière. Faites ces exercices pendant une dizaine de secondes et relâchez.

Mouvement 4

Sur un banc, mettez-vous en position assise. Appuyez vos mains sur vos jambes et maintenez votre dos bien droit. Veillez à ce que vos pieds soient parfaitement parallèles et éloignés d’une distance de 20 centimètres. Contractez vos muscles vaginaux, maintenez la contraction musculaire quelques secondes puis relâchez.