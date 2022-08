Vie de couple : 04 erreurs commises par les hommes lorsqu’ils font l’amour

Le sexe, ça pourrait être tellement mieux si on était plus simple. En effet, si certaines femmes vont voir ailleurs, c’est bien parce que le comportement de leur homme dans l’intimité les y pousse. Découvrez dans cet article quatre des erreurs les plus courantes que font les hommes lorsqu’ils font l’amour avec une femme.

Un couple aura beau mené une vie idéale, mais si quelque chose cloche au lit, la relation ne tient qu’à un fil. Voici donc quatre erreurs que commettent régulièrement les hommes au lit et qui ne sont pas appréciées par les dames.

1-La précipitation

Il ne faut surtout pas confondre excitation et précipitation, le fait d’être pressé ne sera pas vraiment bien vu par votre moitié, au contraire, elle verra cela comme un manque de considération vis-à-vis d’elle.

2-Ne pas consacrez plus de temps aux préliminaires

Chers hommes : le plaisir ne se trouve pas uniquement dans la pénétration. N’attendez donc pas que les femmes se sentent reconnaissantes si vous vous faites plaisir ainsi. Elles ont un corps plein de points sensibles à explorer et nous pouvons vous assurer que si vous vous y aventurez, votre conjointe s’en trouvera plus que satisfaite.

3- La non prise en compte de la sensibilité corporelle de la femme

Le corps d’une femme est sensible et doit être traité avec délicatesse, même si vous voulez accélérer la cadence, faites les choses raisonnablement.

4-Troquez des cadeaux contre du sexe

Nombreux sont les hommes qui croient que les femmes, n’ont aucun désir sexuel et que les faveurs sexuelles s’obtiennent en échange de « cadeaux ». C’est pour cela que tellement d’hommes tentent de séduire les femmes en leur payant un bon restaurant ou en leur offrant des cadeaux. Soyons clair, traitez-les avec galanterie : elles adorent cela! Mais ne le faites jamais avec une idée derrière la tête. Si vous ressentez le besoin « d’offrir » des cadeaux pour coucher avec votre copine, prenez bien conscience que c’est LA PREUVE que vous ne la satisfaisez pas sexuellement.

Une femme épanouie et satisfaite sexuellement n’a besoin d’AUCUN cadeau pour être excitée, au contraire ! Elle vous enverra souvent des messages sexy, VOUS achètera de petits cadeaux, et cherchera à vous chauffer pour coucher avec vous. Vous allez voir !