Vie de couple: 03 conseils pour sauver une relation amoureuse au bord de la rupture

Votre couple traverse actuellement une crise douloureuse. Et votre seule envie actuelle est que cette période se transforme en difficulté momentanée. Voici pour vous quelques pistes de réflexions pour mettre toutes les chances de votre côté.

Lorsqu’un couple traverse une période difficile, la rupture peut être une échappatoire assez simple. Finalement, beaucoup ne savent pas s’ils doivent continuer à se battre pour l’autre ni même comment le faire. Le plus difficile est généralement de trouver le fond du problème, et la plupart n’y accordent pas assez de temps. Pour sauver son couple, découvrez dans cet article trois conseils des experts.

Changement de comportement

Aussi, pour sauver son couple, il est indispensable de changer ses habitudes : on ne peut pas continuer à faire tout le temps la même chose, si cela ne fonctionne pas, et espérer un résultat différent.

Les deux partenaires doivent donc s’écouter, s’entendre, mais aussi changer leurs habitudes. Les discussions doivent aboutir à des changements. Il ne sert à rien là d’argumenter, ou parler, car le ou la partenaire attendra des actes précis comme preuve d’engagement.

Temporiser les décisions

Votre couple fait face à une tempête et vous n’êtes pas dans de bonnes dispositions pour prendre des décisions qui vous engagent à long terme. Durant cette période difficile, les disputes sont fréquentes, les rancœurs explosent et la communication est abîmée. N’essayez pas de décider s’il faut continuer ou partir.

N’oubliez pas que le temps joue en votre faveur et qu’aucune décision importante n’a jamais gagné à être prise sous la colère, l’aigreur ou la frustration. Pour l’instant, la première chose à faire est de retrouver une entente à deux et de vous débarrasser des conflits. Vous serez en mesure de réfléchir à votre avenir commun une fois que vous aurez réellement réussi à communiquer.

Respect du choix de l’autre

Respecter le choix de l’autre. En même temps, il faudra lui donner du temps et de l’espace et éviter de trop l’étouffer. D’ailleurs, si la personne à côté de vous se sent peu sûre d’elle et confuse, c’est qu’elle n’a pas encore envie d’aller de l’avant. Ainsi, la précipiter ou lui mettre la pression ne serait que contre-productif. Dans ce cas, il suffit de lui monter que vous êtes là, que vous êtes présent et que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour réparer votre histoire.

En un mot, pour sauver son couple, il faut savoir ce qui doit être amélioré le plus vite possible, c’est-à-dire à court terme, puis à moyen terme et enfin sur le long terme. Autrement dit, vous devez prioriser vos actions en fonction des « urgences » et des souhaits de la personne qui partage votre vie.

