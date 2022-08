[Vidéo]: Les fans du Bayern scandent « Halla Madrid » en direction de Lewandowski

Robert Lewandowski était ce mardi au Bayern Munich pour faire ses adieux à ses anciens coéquipiers. Et les fans de l’équipe bavaroise ont accueilli le géant polonais à leur manière.

Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich cet été après huit années passées en bavière. Le meilleur buteur de l’équipe munichoise a changé de cap et a pris la direction du Barça où il a signé un contrat de 3 ans pour 45 millions d’euros. Un départ qui n’a été fait en de bon terme avec le joueur qui a dû aller en clash avec ses anciens dirigeants pour forcer son transfert.

Désormais joueur du Barça, l’international polonais a effectué ce mardi une petite descente dans son ancien club, pour peut être faire la paix. Mais les fans qui l’attendaient visiblement au carrefour, l’ont accueilli avec des cris inattendus. En effet, aux portes du centre d’entraînement du Bayern, plusieurs fans s’étaient réunis afin de l’accueillir et des « Hala Madrid » se sont fait entendre. Malgré tout, la plupart des supporters présents l’ont applaudi à son arrivée.

Un accueil assez chaud pour le joueur qui a rendu visite à ses anciens coéquipiers au centre d’entrainement du Bayern comme l’a confirmé le club allemand sur ses réseaux sociaux. Lewandowski a «personnellement salué le PDG Oliver Kahn, le directeur sportif Hasan Salihamidžić et ses coéquipiers de longue date ainsi que l’équipe d’entraîneurs dirigée par Julian Nagelsmann», explique le club bavarois.

«C’était bien que Robert soit de nouveau passé à mon bureau. Nous avons parlé de tout, nous sommes séparés en bons termes et nous resterons en contact à l’avenir. Robert et le FC Bayern, c’était et c’est une histoire spéciale et réussie. Nous lui souhaitons le meilleur au FC Barcelone», a d’ailleurs précisé Oliver Kahn qui a visiblement fait la paix avec son ex-joueur après les tensions lors de son départ.

« C’était triste. Je serai toujours reconnaissant pour tout ce que j’ai gagné et vécu aussi. J’ai remercié tout ceux qui ont fait beaucoup pour moi et je leur ai offert des cadeaux. C’était un moment difficile pour moi. Maintenant je peux partir avec la conscience tranquille », a confié pour sa part Robert Lewandowski au micro de Sky Sports.