Vidéo: la première séance d’entrainement de Sadio Mané au Bayern Munich￼

Sadio Mane s’est entraîné vendredi avec le Bayern Munich pour sa première sous les couleurs bavaroises, après son départ estival de Liverpool.

Sadio Mane a rejoint ses nouveaux coéquipiers à la base du Bayern Säbener Straße, deux jours après que les champions d’Allemagne ont commencé l’entraînement de pré-saison avant la campagne 2022/23. Les nouvelles recrues Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui ont également été mises à l’épreuve par l’entraîneur Julian Nagelsmann.

Sadio Mane a rejoint le Bayern Munich fin juin dernier après six années de bons et loyaux services à Liverpool. Le Sénégalais a inscrit 120 buts et délivré 48 passes décisives en 269 matches avec l’équipe de Jürgen Klopp, tout en remportant, entre autres, la Premier League anglaise et l’UEFA Champions League.

L’attaquant de 30 ans a signé un contrat de trois ans et portera le maillot n°17 ​​dans son nouveau club. Il devrait disputer les rencontres de la tournée estivale des Bavaroises aux Etats-Unis, face à DC United (20 juillet) et contre Manchester City de Pep Guardiola (23 juillet). Mane aura l’opportunité de faire ses débuts en compétition officielle le 29 juillet, lorsque le Bayern se rendra au RB Leipzig, détenteur de la Coupe DFB, lors de la Supercoupe 2022.

Le Bayern entamera la défense de son titre de Bundesliga contre l’Eintracht Francfort, champion en titre de l’UEFA Europa League, le 5 août. Les géants bavarois tenteront de décrocher une 11e couronne consécutive, un record.