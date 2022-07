Victor Osimhen: « Je suis heureux de jouer au Napoli »

A l’occasion d’un entretien accordé au Corriere dello Sport, l’attaquant nigérian Victor Osimhen a clamé son amour pour le Napoli.

Principal artisan de la bonne saison du Napoli, avec une troisième place en Serie A, synonyme de qualification en Ligue des Champions, Victor Osimhen est souvent évoqué dans la rubrique des transferts. Le nom de l’international nigérian a même été lié à plusieurs cadors dont Manchester United. Mais, lors d’une interview accordée au Corriere dello Sport, Osimhen a clamé son amour pour son club actuel.

« Mon futur ? Je suis à Naples et j’ai un grand respect pour mon club. Il existe des rumeurs oui, mais je suis bien ici. J’ai parlé avec le président Aurelio De Laurentiis car c’est lui le décisionnaire, et il m’a rassuré en m’exposant les plans du club. Je suis heureux de jouer au Napoli. J’ai vécu des moments difficiles, mais Naples a toujours été là pour moi. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici. Je suis heureux, dans une belle ville et un club merveilleux. C’est l’un des meilleurs endroits pour être joueur« , a déclaré le Super Eagle.

Le 21 novembre dernier, lors du match de la 13è journée de Série A entre l’Inter Milan et le Napoli, l’attaquant nigérian a été victime d’une terrible blessure au visage lors d’un choc avec le défenseur adverse, Milan Skriniar. Opéré pour de multiples fractures, le buteur nigérian, qui avait raté la CAN au Cameroun, a pu compter sur le soutien indéfectible de son club. Et Victor Osimhen est prêt à montrer sa reconnaissance à l’équipe italienne.