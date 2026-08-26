Venezuela : l’aéroport de Maiquetia rouvrira aux vols commerciaux le 1er septembre

L’aéroport international de Maiquetia, principale porte d’entrée aérienne de Caracas, doit reprendre le 1er septembre ses vols commerciaux nationaux et internationaux depuis des terminaux temporaires à La Guaira, plus de deux mois après le double séisme du 24 juin qui a endommagé l’infrastructure.

La réouverture concerne les départs et les arrivées commerciales. L’IAIM demande aux passagers de vérifier directement auprès de leur compagnie aérienne la reprogrammation de leur vol, signe d’un redémarrage progressif plutôt que d’un retour complet à la normale.

Le dispositif provisoire prévoit des zones séparées pour les départs et les arrivées. Les capacités annoncées atteignent 480 passagers pour le terminal national de départ et 780 pour le terminal international de départ.

La reprise commerciale intervient après le report d’une première ouverture envisagée le 24 août et après un exercice de contingence mené avec des compagnies aériennes avant l’annonce officielle du 25 août.

Le double séisme a durement frappé le nord du Venezuela, en particulier l’État de La Guaira où se trouve l’aéroport. Selon les autorités vénézuéliennes, le bilan officiel relayé le 25 août fait état d’au moins 6 509 morts.

Les vols de fret ont repris à Maiquetia le 5 août, première étape de la remise en service de l’aéroport avant la reprise annoncée des vols commerciaux.