Vatican: le Pape François met fin aux avantages immobiliers de ses cardinaux

Le pape François a pris une décision symbolique pour améliorer la situation financière du Saint-Siège. Les principaux collaborateurs du souverain pontife, y compris les cardinaux et les hauts fonctionnaires du Vatican, ne bénéficieront plus d’exemptions de loyer ou de la possibilité de louer des biens immobiliers à des prix inférieurs au marché.

Le Vatican dispose d’un vaste patrimoine immobilier comprenant des biens prestigieux dans des villes telles que Paris, Londres, Genève et Rome. Cependant, le Saint-Siège a pris la décision de mettre fin aux avantages immobiliers accordés à ses hauts fonctionnaires pour faire face aux engagements croissants de l’Église dans un contexte économique difficile.

Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre des efforts du pape François pour assainir les finances du Vatican et renforcer la transparence, s’applique à tous les cardinaux et hauts fonctionnaires du Vatican. Cette mesure, inspirée par le secrétaire d’État à l’Économie, vise aussi à allouer plus de ressources à la mission du Saint-Siège et à renforcer la transparence financière.

Depuis son élection en 2013, le pape François a cherché à mettre de l’ordre dans les finances du Saint-Siège. En 2021, il avait déjà réduit les salaires des cardinaux, prélats et responsables des dicastères pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. La décision prise aujourd’hui marque une nouvelle étape importante dans les efforts du Vatican pour renforcer sa situation financière et s’assurer que ses hauts fonctionnaires sont plus connectés à la vie réelle.