Vanessa Paradis : Lily-Rose Depp devient Laeticia Hallyday au cinéma

Lily‑Rose Depp a été confirmée pour incarner Laeticia Hallyday dans le biopic officiel consacré à Johnny Hallyday, réalisé par Cédric Jimenez et produit par Chi‑Fou‑Mi Productions, dont la sortie en salles est annoncée pour le 8 décembre 2027.

Ce projet, présenté par la production comme l’un des grands rendez‑vous du cinéma français à venir, revient sur la carrière et la vie privée d’une figure majeure du rock hexagonal. Le choix d’une actrice de premier plan pour jouer la veuve du chanteur relance l’attention sur un film attendu depuis l’annonce du projet, avec un casting et un calendrier de tournage qui mobilisent déjà l’industrie et les fans.

La confirmation de Lily‑Rose Depp provient d’une annonce de casting repérée par Purecharts, qui mentionne explicitement la présence de l’actrice parmi les rôles principaux et précise les modalités du recrutement des figurants.

Du casting au calendrier de tournage : étapes et annonces officielles

Le biopic, qui doit retracer plusieurs décennies — « des années 60 aux années 90 » — mettra en scène un univers « fortement marqué par la scène musicale et l’esthétique rock », selon l’annonce de casting. Le tournage est prévu à Paris et en région parisienne, entre juin et octobre 2026, ce qui place la production sur un calendrier resserré en amont de la sortie fixée à décembre 2027.

Initialement, Raphaël Quenard, acteur français en pleine ascension, avait été annoncé comme interprète de Johnny Hallyday et s’était dit prêt à s’engager dans une préparation intensive du rôle. Le 22 janvier 2026, Raphaël Quenard a toutefois annoncé sur Instagram renoncer à porter le rôle principal, invoquant ses engagements professionnels, en particulier la co‑réalisation du film Mystik et la promotion de Le Rêve américain, prévue le 18 février 2026, qui l’empêchent selon lui de consacrer le temps nécessaire au projet.

À la suite de ce retrait, la production a procédé à de nouveaux choix de casting et c’est Benjamin Voisin qui a été retenu pour incarner Johnny Hallyday. Révélé par Été 85 et lauréat d’un César, Benjamin Voisin figurait parmi les favoris depuis l’annonce du départ de Raphaël Quenard.

