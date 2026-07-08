Valérie Benguigui : son fils Abraham Wapler sort un film le jour de son anniversaire

Le 8 juillet 2026 , date à laquelle Valérie Benguigui aurait soufflé ses 65 bougies , coïncide avec la sortie en salles de Microstar , film dans lequel apparaît son fils Abraham Wapler . Disparue le 2 septembre 2013 à Paris des suites d’un cancer du sein , l’actrice continue d’être présente dans la mémoire du public, et la programmation de ce long métrage confère une forte résonance symbolique à cette date.

Née le 8 juillet 1961 à Oran (Algérie), Valérie Benguigui a grandi à Paris au sein d’une famille juive berbère contrainte de quitter l’Algérie après la guerre. Attirée d’abord par le stylisme puis par le droit, c’est un stage au Cours Florent et l’interprétation de Célimène qui l’orientent vers le théâtre et la comédie. Sa spontanéité et son jeu la font rapidement repérer.

Formée au Cours Florent puis à l’école du théâtre national de Chaillot, elle débute au cinéma en 1986 dans On a volé Charlie Spencer de Francis Huster et se fait également connaître à la télévision dans la série Palace de Jean‑Michel Ribes. Au fil des années, elle multiplie les rôles, du théâtre aux séries et aux comédies populaires. Le grand public la retient notamment pour des titres comme La Vérité si je mens !, Les Tuche, Comme t’y es belle !, Je préfère qu’on reste amis… et surtout Le Prénom, qui lui vaut le César de la meilleure actrice dans un second rôle en février 2013. Elle meurt quelques mois plus tard, à l’âge de 52 ans, et plusieurs films sortis après sa disparition lui seront dédiés, dont Barbecue, Une rencontre, Situation amoureuse : c’est compliqué, Fiston et Marseille.

Un héritage artistique porté par Abraham Wapler

Avec son mari, le comédien et restaurateur Éric Wapler, Valérie Benguigui a eu deux fils, César et Abraham. Lorsque la comédienne est décédée en 2013, Abraham avait 16 ans. En 2026, il est âgé de 29 ans et poursuit une carrière d’acteur.

Formé au Cours Florent puis à l’Atelier Blanche Salant et Paul Weaver, Abraham Wapler a enchaîné petits rôles avant d’être remarqué dans des projets plus visibles : La Venue de l’avenir de Cédric Klapisch, la série Young Millionaires et la saison 2 de Andor. En mai 2025, il monte pour la première fois les marches du Festival de Cannes pour la présentation de La Venue de l’avenir, expérience qu’il a décrite comme émouvante, notamment après avoir appris qu’il s’agissait d’un parcours partagé avec sa mère.

Interrogé dans plusieurs entretiens, notamment en 2025, Abraham a évoqué le poids de cet héritage familial et le regard porté sur les « nepo babies ». Il a déclaré ne rien avoir fait pour bénéficier d’un privilège et avoir choisi de construire sa carrière progressivement, souhaitant se forger un parcours propre tout en reconnaissant l’influence de sa mère.

Le 8 juillet 2026, la nouvelle comédie romantique Microstar, réalisée par Léopold Kraus, sortira en salles françaises. Dans ce film, Abraham Wapler interprète Gabriel, un influenceur beauté en difficulté financière désireux de devenir acteur, personnage qui navigue entre quête de reconnaissance, ascension sociale et vie sentimentale.