Vaisselle : voici pourquoi il faut saupoudrer du sel sur votre éponge

Régulièrement utilisé pour donner du goût aux plats, le sel est également un désinfectant naturel. C’est pourquoi il est recommandé de le verser sur l’éponge avant de faire la vaisselle.

L’éponge fait partie des matériels utilisés pour nettoyer la vaisselle, le plan de travail de cuisine et effectuer bien d’autres tâches ménagères. Ce qui fait qu’elle devient un vrai nid à microbes. A en croire une étude, les éponges de cuisine contiendraient de nombreuses bactéries pathogènes. Et c’est d’ailleurs pour cette raison que la Commission française de Sécurité des Consommateurs (CSC), conseille de désinfecter impérativement les éponges tous les deux jours, comme relayé par le journal Le Parisien.

A cet effet, le sel réputé pour son action purificatrice, permet d’éliminer certains types de bactéries. Associé au vinaigre blanc, ce combo constitue une solution efficace pour éliminer les germes.

Mettez votre éponge dans un bol puis saupoudrez-la de deux cuillères à soupe de sel. Ensuite, versez par-dessus du vinaigre blanc à raison d’une demi-tasse. Laissez agir 15 minutes. Refaites la même opération sur l’autre côté de l’éponge. Vous pouvez garder l’éponge imbibée de ces ingrédients pendant deux heures pour plus d’efficacité. Rincez ensuite l’éponge avec de l’eau claire.

Une autre méthode consiste à remplir un bol d’eau chaude et d’y ajouter deux cuillères à soupe de gros sel et une tasse de vinaigre blanc. Plongez l’éponge dans le mélange et laissez agir toute la nuit. Rincez votre ustensile le lendemain avec de l’eau.

Par ailleurs, pensez par ailleurs à souvent changer vos éponges pour vous assurer une meilleure hygiène.