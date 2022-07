Usain Bolt évoque sa carrière ratée dans le football

Dans une interview accordée le mois dernier lors d’un match de charité organisé par l’UNICEF, la légende de l’athlétisme Usain Bolt a tenté d’expliquer pourquoi sa carrière de footballeur n’a jamais décollé.

Il n’est plus à présenter. Usain Bolt est sans doute l’un des meilleurs athlètes de l’histoire. Après avoir dominé la piste pendant des années, le jamaïcain a décidé de prendre sa retraite en 2017, et d’embrasser une nouvelle carrière : le football. Recruté en Australie chez les Central Coast Mariners, Bolt ne verra pas sa nouvelle carrière décoller et va même mettre un terme à son nouveau projet quelques mois plus tard.

Interrogé sur le sujet lors d’un match caritatif organisé par l’UNICEF le mois dernier, l’ancien sprinteur est revenu sur les raisons de son échec dans le football. Ce lundi, cet entretien a refait surface. « Quand j’ai pris ma retraite de l’athlétisme, je ne voulais pas rester en Europe à cause des médias. Je suis allé en Australie, mais le niveau de football là-bas n’était pas bon. J’aurais dû rester en Europe« , explique-t-il avant d’affirmer « être passé à autre chose », la musique en l’occurrence.

Usain Bolt with an interesting reason why his trial at Central Coast Mariners & A-League opportunity didn’t work out… 🤔🤥 pic.twitter.com/6g0CjkQTh1 — Football Shirt Finds Australia (@FtblShirtsAus) July 4, 2022

Mais son tacle sur le football australien n’est pas du goût de tout le monde. Sur Twitter, le journaliste de Fox Sports News, James Dodd, a dégommé l’ancien athlète: « C’est risible de la part d’Usain Bolt. J’étais là pour rapporter et regarder ses séances d’entraînement chez les Mariners. Il était un déchet. C’est au mieux un footballeur du dimanche… et pas un bon qui plus est. » Un avis partagé par plusieurs acteurs du ballon rond qui ont suivi le jamaïcain durant sa période footballistique.

S’il avait certainement participé à mettre en lumière la A-League au moment de sa signature, l’histoire s’est plutôt mal terminée pour Usain Bolt en Australie.