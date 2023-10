USA: le chien de Joe Biden retiré de la Maison Blanche après plusieurs morsures sur des employés

- Publicité-

Le berger allemand du président Joe Biden a été retiré de la Maison Blanche après avoir mordu plusieurs membres des services secrets américains et du personnel de la Maison Blanche.

Commander n’est plus le bienvenu à la Maison Blanche. Le berger allemand du président Joe Biden est désormais « canis non grata » après plusieurs morsures sur le personnel de la Maison Blanche. L’information a été confirmée mercredi par une porte-parole de la Première dame Jill Biden. « Le chien n’est plus présent sur le site de la Maison Blanche et ils réfléchissent toujours à trouver d’autres mesures », a déclaré la porte parole sans pour autant préciser si ce retrait était temporaire ou pas.

« Le Président et la Première dame se préoccupent vivement de la sécurité de ceux qui travaillent à la Maison Blanche et les protègent chaque jour. Ils restent reconnaissants de la patience et du soutien dont ont fait preuve les services de sécurité américains et très impliqués, en continuant à chercher des solutions », a ajouté la porte-parole, Elizabeth Alexander.

- Publicité-

Commander est arrivé à la Maison Blanche en 2021 en tant que chiot. En deux ans seulement, le chien a attaqué au moins onze fois les membres des services secrets, et le personnel de la Maison Blanche. La dernière fois que Commander a été vu à la Maison Blanche, c’était le 30 septembre, lorsque des photographes l’ont repéré sur le balcon Truman des quartiers privés du président, soit quelques jours après une attaque contre un membre du service secret.