USA: le berger allemand de Joe Biden mord pour la 11è fois un personnel de la Maison Blanche

Le berger allemand du président Joe Biden a encore fait une nouvelle victime. Le chien a mordu cette fois-ci un membre du personnel des services secrets.

Le chien berger allemand du président Joe Biden, connu sous le nom de Commander, a de nouveau attaqué un membre du personnel des services secrets, marquant ainsi sa onzième victime depuis son arrivée à la Maison Blanche. Les services secrets ont rapporté dans un communiqué publié mardi 26 septembre que l’incident s’est produit lundi soir et que l’officier blessé a été immédiatement pris en charge.

« Hier, vers 20 heures, un policier en uniforme de la Division des services secrets a été mordu par l’animal de compagnie de la Première famille« , a déclaré Anthony Guglielmi, porte-parole des services secrets. Cette série de morsures s’est produite au cours des deux années d’existence de Commander, suscitant des préoccupations quant à son comportement agressif.

Le secrétaire de presse de la Maison Blanche a préalablement attribué ces attaques au stress de la vie à la Maison Blanche. Cependant, aucune des blessures décrites dans les 194 pages de courriels publiés n’a été qualifiée de grave. Bien que le chien Major, autre chien de Joe Biden, ait également été impliqué dans de nombreux incidents de morsures avec des agents des services secrets, il a depuis quitté la résidence présidentielle et vit maintenant avec des amis de la famille Biden.

Commander est arrivé à la Maison Blanche en 2021 en tant que chiot, offert par le frère de Joe Biden, James. En tant qu’ami des animaux, Joe Biden avait déjà emménagé à la Maison Blanche en janvier 2021 avec deux bergers allemands nommés Champ et Major. Après le décès de Champ plus tôt cette année, le couple présidentiel a accueilli Commander, un jeune et dynamique berger allemand qui, selon certains médias américains, semble peut-être un peu trop énergique.

Cette série de morsures répétées a mis en évidence la nécessité d’une rééducation pour Commander afin de garantir la sécurité du personnel de la Maison Blanche.

