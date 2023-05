Union Européenne: les élections fixées du 6 au 9 juin 2024

- Publicité-

La présidence suédoise du Conseil de l’Union européenne a annoncé que les élections européennes se tiendront du 6 au 9 juin 2024. Ce scrutin crucial, qui aura lieu tous les cinq ans, ouvrira la voie au renouvellement des postes-clés de l’UE. Plus de 400 millions d’électeurs européens seront appelés à voter lors de cette importante échéance démocratique.

Le Parlement européen joue un rôle essentiel dans la législation de l’UE, en tant qu’institution démocratiquement élue représentant les intérêts des citoyens européens. Les élections de 2024 revêtent donc une importance cruciale, car elles façonneront la composition politique du Parlement pour les années à venir, avec des implications sur l’orientation politique générale de l’Union européenne.

Au-delà du Parlement européen, ces élections marquent également le début du renouvellement des postes-clés de l’UE. Les prochains mois seront caractérisés par la sélection et la nomination de nouveaux dirigeants pour des institutions telles que la Commission européenne, le Conseil européen et la Banque centrale européenne. Ces nominations auront une influence significative sur les politiques et les orientations de l’UE dans les domaines économique, politique et social.