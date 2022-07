Une rupture difficile attend ces 03 signes astrologiques en ce mois de juillet 2022

Le mois de juillet sera rose pour les natifs de certains signes du zodiaque. Cependant il sera difficile à ces trois signes. Et pour cause, ils seront victimes d’une rupture difficile. Voici les trois signes astrologiques concernés.

Les natifs de ces trois signes zodiacaux vont connaitre des moments sombres dans leurs vies de couple en ce début du mois de juillet 2022. Ces difficultés peuvent même laisser place à des ruptures. Découvrez si vous faites partir du lot.

Bélier

Les natifs du signe Bélier auront des difficultés à faire face à leurs problèmes durant cette rétrograde de Saturne en Verseau. En effet, ce signe de Feu ne voudra pas simplement rompre avec son partenaire mais ne souhaitera pas l’affronter pour lui annoncer la rupture. Une attitude passive agressive qui va être nettement influencée par le mouvement des astres dans le signe d’Air. En attendant, les Bélier n’hésitent pas à flirter avec quelqu’un d’autre afin que leur partenaire comprenne qu’ils ne sont plus aussi impliqués dans la relation. Malheureusement, en ne prenant pas leurs responsabilités, les Bélier sont susceptibles de blesser leur partenaire. Le début du mois de juillet risque d’être difficile pour ce signe de Feu qui n’arrive pas à gérer ses émotions et n’assumera pas les conséquences de ses actes.

Gémeaux

Les Gémeaux sont des signes d’Air et donc leur avantage par rapport aux autres signes du zodiaque c’est qu’ils ont un penchant pour la communication. Ils adorent discuter et échanger avec les autres. C’est ce qui anime principalement ce signe d’Air. Cependant, la rétrograde de Saturne en Verseau va pousser les Gémeaux à se taire et à ne pas exprimer leurs émotions. Alors qu’ils n’ont plus de sentiments amoureux pour leur partenaire, les Gémeaux vont faire le choix de prendre la fuite plutôt que de faire face au regard de leur ancien amoureux. Cette séparation va les toucher au plus profond de leur être et ils vont devoir affronter leurs plus grandes blessures.

Capricorne

En effet, les Capricorne vont perdre tous leurs repères et auront une vraie prise de conscience durant cette période. Ils vont vivre une séparation qui va remuer le couteau dans la plaie et les pousser à faire une introspection. Les Capricorne, si sûrs d’eux, vont vivre une période pleine de doutes.