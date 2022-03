Une représentation russe en France attaquée, Moscou met en garde Paris

Selon les informations rapportées par la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, le bureau parisien de Rossotrudnichestvo, l’agence gouvernementale russe responsable de l’aide étrangère et des échanges culturels implantée en France, a été attaqué dimanche soir par des individus non identifiés.

Les Russes vivant à l’étranger et les bureaux de représentation russes dans les pays étrangers ont connu une augmentation inquiétante de la discrimination, des crimes de haine et des actes de vandalisme ces derniers jours à cause de l’opération militaire en cours de Moscou en Ukraine, rapporte Sputnik.

