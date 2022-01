Une femme, par jalousie, écrase la tête de son amie contre le pavé d’un trottoir

A Cheshire, dans le nord-ouest de l’Angleterre, une mère jalouse a accusé son amie de regarder son petit ami et lui a fracassé la tête contre le trottoir. Le visage de Mlle Armitt a été projeté contre le trottoir et elle a subi des écorchures et une grosse bosse à la tête.

En Angleterre, Charlene Gregory, 40 ans, a affronté Oceania Armitt, 20 ans, après que son compagnon ait affirmé que la jeune femme lui faisait des « remarques sexuelles ». L’incident s’est produit le 25 février de l’année dernière, après que Mlle Armitt soit sortie pour faire des courses.

En effet, Mme Armitt était allée faire des courses dans un magasin local lorsqu’elle a vu l’accusée et son petit ami, qui n’a pas été nommé, à l’extérieur, a déclaré le tribunal correctionnel de Stockport dans le Grand Manchester. Gregory lui a demandé « pourquoi vous regardez mon petit ami », ce à quoi Mme Armitt a répondu « partez » avant de faire le tour du coin, a déclaré le procureur Nick Smart.

« L’accusée l’a alors tirée au sol par sa coiffure « queue-de-cheval » et lui a ensuite frappé la tête contre le sol », a-t-il dit à la cour. Elle a alors appelé la police et on lui a dit d’aller à l’hôpital. Elle a souffert d’une grosse bosse et d’une éraflure à la tête. Le petit ami de Gregory a rendu visite à Mme Armitt à son domicile le jour suivant pour s’excuser.

L’affaire portée devant la justice, Gregory a reconnu l’agression et a été condamnée à une peine de prison de huit semaines, avec un sursis de 18 mois. Charlene Gregory a également été condamnée à payer une compensation de 250 £ à la victime, soit près de 200.000 f CFA.