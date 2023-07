Une ex-SDF, candidate à l’élection de Miss Belgique

Une des jeunes candidates qui participera au concours de beauté Miss Belgique en septembre prochain aurait vécu dans la rue pendant trois ans, a-t-elle relaté cette semaine, en racontant son passé loin du luxe.

Axelle Rimanque, habitante de Louvain, est candidate à l’élection de Miss Belgique. La jeune femme de 23 ans a confié avoir été sans abri durant plusieurs années, relate Sudinfo. Celle qui travaille désormais dans une agence de placement dans l’Horeca a connu des moments difficiles. Avant de vivre dans un appartement, la candidate a passé trois ans dans la rue. Elle a accordé une interview à Sudinfo.

« J’ai été sans domicile fixe pendant 3 ans, dormant dans différents abris ou chez des amis et même dehors. C’est lié aux problèmes que j’ai connus avec ma famille. J’ai dû partir de chez moi à 18 ans. Mon petit ami de l’époque avait également été mis hors de chez lui. Je n’étais donc pas seule (…) Ensemble, nous avons zoné, dormant chez des amis, chez mes sœurs ou les siennes« , détaille-t-elle.

Elle s’est ensuite inscrite dans un centre d’aide sociale avant qu’elle et son compagnon ne se séparent. « J’ai vite rencontré quelqu’un d’autre. J’avais la possibilité de souvent dormir avec lui, jusqu’à ce que je ne m’entende plus avec son beau-père. J’ai alors dormi dans des parcs, dans le froid de l’hiver, avec juste ma veste pour me tenir chaud« , raconte la candidate.

