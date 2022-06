Une délégation de la CEDEAO en mission au Niger

Une délégation de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique (CEDEAO), est arrivée à Niamey, la capitale du Niger pour une mission dont les objectifs ne sont pas encore révélés.

Le Premier ministre nigérien Ouhoumoudou Mahamadou a accordé une audience, le mardi 2022, à une délégation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) conduite par sa vice-présidente de la commission, Mme Finda Koroma.

Aucune déclaration n’a été faite à la presse à l’issue de cette audience. Mais dans la même journée, le Premier ministre a présidé une réunion du Fonds Régional de Stabilisation et de Développement (FRSD), phase I, de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui a vu la participation d’une délégation conduite par la vice-présidente de la commission de l’institution communautaire, Mme Finda Ernest Koroma.

Au cours de cette réunion, le Premier ministre a souligné que le Niger apprécie « hautement les diverses initiatives engagées par la CEDEAO visant à l’accompagner pour faire face aux différents chocs qu’il connaît » et qui se résument aux divers chocs sécuritaire, climatique, humanitaire et démographique qui sont « autant de facteurs de fragilités’’.

Notons que la situation sécuritaire ayant contribué à la détérioration de la situation alimentaire, notamment dans la région de Tillabéri, le nord de Tahoua, le sud de Maradi et la région de Diffa entraîne des déplacements des populations et la perturbation des activités productives, conduisant à un très grand nombre de déplacés internes auxquels s’ajoutent les sinistrés des innovations, des élèves victimes de l’insécurité ou de la crise pastorale, plus les réfugiés provenant des pays voisins tels que le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso.

Rappelons que la CEDEAO est un regroupement de 15 pays ouest africains qui mutualisent leurs efforts pour assurer à l’espace une intégration socioéconomique et politique sûre et un développement harmonieux des Etats qui le composent.