Un sosie de Volodymyr Zelensky signe d’une main tremblante la capitulation de l’Ukraine (Vidéo)

Au premier abord, cela pourrait sembler sérieux. Le président tchétchène Ramzan Kadyrov, allié indéfectible de Valdimir Poutine, a mis en scène dans une vidéo une fausse capitulation du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

La guerre des images continue dans le conflit entre l’Ukraine et la Russie. Dans une vidéo de 1min18, publiée sur son compte Telegram ce lundi 4 juillet, le président tchétchène a mimé la capitulation de Volodymyr Zelensky. Dans cette vidéo, on peut voir un sosie de Volodymyr Zelensky, mais à l’apparence très ressemblante, portant un tee-shirt kaki au col rond et qui se trouve dans un bureau semblable à l’arrière-plan habituel du dirigeant ukrainien dans ses vidéos.

Kadyrov published a parody video with Zelensky signing the surrender of Ukraine with the words "Akhmat is strong-Ahmat sila." pic.twitter.com/XWecQhS5vo — Spriteer (@spriteer_774400) July 4, 2022

Effrayé, ce dernier lit un discours traduit par : « Moi, président par intérim de l’Ukraine, commandant en chef des forces armées, j’approuve la reddition inconditionnelle de toutes nos forces armées sur terre, sur mer et dans les airs », déclare l’acteur, imitant la voix de Volodymyr Zelensky. Le sosie poursuit en annonçant, dans un délai d’un mois, « la démilitarisation et la dénazification complètes de l’Ukraine », avant de se corriger, et de dire « immédiatement ! », sous la pression de la main, qui n’est autre que celle de Ramzan Kadyrov.

Le discours du faux Zelensky se termine par un cri : « Akhmat Sila », le cri de guerre de l’armée tchétchène. Enfin, l’acteur signe l’acte de reddition avec un gros « Z », le symbole de l’armée russe.

Ce sosie de Zelensky n’en est pas à son coup d’essai

Ce faux Volodymyr Zelensky est interprété par l’humoriste Alexeï Stoliarov, surnommé Lexus. Comme l’explique TF1, ce dernier s’est fait connaître grâce à ses sketchs avec un autre humoriste, Vladimir Kouznetsov, alias Vovan.

Tous deux ont eu l’habitude de s’en prendre aux ennemis de Vladimir Poutine, intérieurs comme étrangers. Ils avaient d’ailleurs piégé le secrétaire d’État britannique à la Défense, Ben Wallace, lors d’un appel vidéo lors duquel ils se sont fait passer pour Zelensky.