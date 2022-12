Un sommet Ukraine-UE annoncé pour février 2023

L’Union Européenne qui prévoit de débloquer 18 milliards d’euros pour l’Ukraine en 2023, a annoncé un sommet avec ce pays de l’Europe de l’Est. Le sommet aura lieu en février prochain.

Le président du Conseil européen et la chef de la Commission européenne tiendront un sommet sur l’Ukraine le 3 février prochain, a annoncé un porte-parole de l’institution européenne cité par Reuters. Le président Zelensky est « invité » à y participer, a précisé Barend Leyts, porte-parole de la présidence européenne.

Le thème principal du sommet sera l’aide européenne à l’Ukraine, mais aussi l’adhésion de l’Ukraine à l’UE, a indiqué le porte-parole. Le lieu du sommet n’a cependant pas été précisé.

Mercredi, le président français Emmanuel Macron a estimé qu’une entrée de l’Ukraine dans l’Otan n’est pas le « scénario le plus vraisemblable », dans un entretien à plusieurs médias. « L’entrée de l’Ukraine dans l’Otan serait perçue par la Russie comme quelque chose de confrontationnel. Ce n’est pas avec cette Russie-là que vous pouvez l’imaginer », a-t-il déclaré mercredi aux quotidiens français Le Monde, américain Wall Street Journal et libanais An Nahar.

Jeudi 15 décembre, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne se sont accordés sur une aide de 18 milliards d’euros à l’Ukraine pour 2023 et de nouvelles sanctions contre la Russie, tandis que le bloc a décidé du plafonnement des prix du gaz et du soutien à apporter à l’industrie européenne.