Un père joue du saxophone à son bébé, la réaction de l’enfant va vous faire pleurer (vidéo)

Sur les réseaux sociaux, une vidéo hilarante et émouvante est devenue virale. Et, pour cause, un père, qui a voulu faire plaisir à son bébé, en lui jouant du saxophone, a fini par faire pleurer l’enfant.

Dans un ménage, les personnes, qui méritent le plus d’attention, ce sont les bébés, sans aucun doute. Les parents sont prêts à céder à toutes les caprices des enfants de bas âge, même si cela devrait leur coûter les yeux de la tête.

En effet, un père, qui a, certainement, eu envie d’apporter un petit bout de plaisir à son bébé, a misé sur le saxophone. La musique adoucit les mœurs, dit-on. Partant de-là, plus la musique est douce, plus la douceur sera décuplée. Afin, ce n’est qu’une conclusion logique, puisque la réalité pourrait s’avérer toute autre.

Tout, sauf cette musique de cérémonies funéraires !

Ce parent attentionné, surement, s’est entrepris de jouer un air à son bébé, dans le but de procurer du plaisir à son rejeton. Loin de jubiler, l’enfant a, soudainement, fondu en larmes, comme si cette musique lui a rappelé un triste événement, dans une vie antérieure. Devant la réaction de l’enfant, sa mère a éclaté de rire, ce qui n’a pas changé les humeurs de l’âme innocente.

Si la réaction du nourrisson peut être qualifiée de surprenante, il apparaît, clairement, que l’air que son géniteur lui a joué était, tellement, mélancolique que le résultat ne pouvait être que ce que le bébé a servi.

Au moins, dès lors, les parents de ce bout de chou savent à quoi s’en tenir, s’il leur passait par la tête de jouer de la musique à leur enfant. Si ce bébé pouvait parler, il allait, surement, crier : tout, sauf cette musique de cérémonies funéraires !