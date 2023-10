« Un jour dont je me souviendrai », Wembanyama savoure son 1er succès en NBA

-Publicité-

Nouvelle étoile de la NBA, le jeune prodige français Victor Wembanyama a arraché sa première victoire en NBA avec les Spurs contre Houston (126-122) vendredi à San Antonio. Un premier succès qu’il n’a pas manqué de célébrer.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la ville de San Antonio a vibré au rythme de la NBA, qui a fait son retour, et le héros de la soirée n’était autre que le prodige français de 19 ans, Victor Wembanyama. Le jeune géant, qui évolue pour les Spurs, a électrisé la foule présente en se montrant déterminant en fin de match face à l’équipe de Houston, permettant ainsi à son équipe de remporter son premier succès de la saison (126-122). Un succès au goût particulier pour le français, auteur de 21 points et 12 rebonds, son premier « double-double », qui n’a pas caché sa joie en conférence de presse après la rencontre.

“Je suis fier de ce qu’on a fait ce soir. On voit évidemment qu’on peut s’améliorer, mais une victoire est une victoire. J’aime tellement gagner, ma chose favorite dans la vie, donc évidemment je me sens heureux. De retour dans le vestiaire, ‘Pop’ (son coach Gregg Popovich) a souligné que c’était mon premier succès en NBA, ça m’a rendu fier de moi. Ca m’a surpris d’avoir envie de célébrer, c’est juste une victoire, nous en avons de nombreuses devant nous, mais c’est un jour dont je me souviendrai. C’est une victoire d’envie. Il fallait se sacrifier pour l’équipe, ne pas réfléchir, c’est de l’instinct. On a vu que le ‘momentum’ a changé dans le quatrième quart-temps. Niveau collectif on a totalement changé la donne. Niveau individuel je la voulais, fort.”, a-t-il lâché, relayé par RMC Sport.

Pour rappel, San Antonio avait connu une défaite inaugurale face à Dallas mercredi, lors d’une rencontre qui avait été entachée par de nombreuses fautes de la part de Victor Wembanyama (15 points, 5 fautes). Il a donc su se relancer face à Houston et devra garder ce niveau dimanche à Los Angeles pour affronter les Clippers.