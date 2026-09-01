France 2 diffusera le dimanche 6 septembre à 16 h 10 un nouveau numéro d’Un dimanche à la campagne, également disponible sur france.tv, avec Agathe Lecaron, Samuel Bambi et Mosimann parmi les invités reçus par Frédéric Lopez.

Présenté comme un épisode de la saison 4, le rendez-vous est produit par Yumé Production en coproduction avec France Télévisions. Agathe Lecaron y participera comme animatrice, Samuel Bambi comme humoriste et Mosimann comme DJ, connu aussi pour sa victoire à la Star Academy.

France Télévisions annonce un fil conducteur centré sur le « pourquoi pas moi ? », autour de parcours où chacun a suivi une ambition d’enfance ou une voie inattendue.