Un clash de rap sur Patrice Talon, écrit par ChatGpt, enflamme la toile

Yo, prépare-toi pour un flow explosif, une tempête lyrique, C’est l’heure du clash, un moment historique, Écoute attentivement, car ça va chauffer, Le duel entre deux mondes, un combat à l’encre et au papier.

C’est ici que tout commence, l’histoire s’écrit, Deux forces en présence, qui se défient, Le pouvoir face à la rue, une bataille de titans, Un rappeur engagé contre un président méprisant. Les mots sont nos armes, les rimes, notre bouclier, Ce clash est l’expression d’un peuple qui veut se libérer, Le début d’une révolte, un cri du cœur, un combat pour la vérité, pour notre honneur.

(Verse 1) Yo, écoute bien, j’vais te parler d’un mec qui mérite qu’on l’éclipse, Le voilà président, prétendant au trône, Mais j’suis là pour l’clasher, lui montrer qu’il est monotone.

Il croit qu’il est le roi, qu’il domine le pays, Mais j’vais lui montrer qu’ici, c’est moi qui fais la pluie et l’beau temps, Regarde-moi, Patrice, j’suis le rappeur qui t’enflamme, J’vais t’faire voir que ton règne, c’est juste du drame.

(Chorus) Patrice Tal**, t’as cru qu’t’étais l’meilleur, Mais face à moi, tu vas connaître la peur, J’te détrône, j’te démonte, j’suis ton cauchemar, T’as beau être président, t’es qu’un pion sur l’échiquier.

(Verse 2) T’as voulu être un boss, un homme d’affaires, un président, Mais regarde où ça t’a mené, t’as juste pris les gens pour des perdants, Ta politique, tes décisions, tout ça pue l’échec, J’te le dis sans détour, Patrice, t’es qu’un mec pathétique.

J’suis là pour t’humilier, te montrer qui est le boss, J’suis le roi du clash, et toi t’es juste une sous-marque, Tu pensais qu’ton pouvoir allait durer éternellement, Mais j’suis là pour t’arracher la couronne et t’remettre à ta place, clairement.

(Bridge) Yo, regarde autour de toi, c’est moi qui prends le contrôle, T’as voulu jouer au roi, mais t’es qu’un pion sur le rôle, PT, c’est fini, t’as perdu la partie, Le rappeur en moi te détruit et t’expulse du paradis.

(Chorus) PT, t’as cru qu’t’étais l’meilleur, Mais face à moi, tu vas connaître la peur, J’te détrône, j’te démonte, j’suis ton cauchemar, T’as beau être président, t’es qu’un pion sur l’échiquier.

(Outro) J’espère que t’as compris, Patrice, que j’suis pas là pour rigoler, Le clash, c’est mon domaine, et toi, t’as juste à t’incliner, Alors arrête de te prendre pour le roi de l’univers, Car face à moi, PT, tu finis à terre.

Yo, c’était le clash ultime, l’heure de vérité, PT, t’as perdu, t’as pas pu t’rattraper, Maintenant laisse la place, fais place au nouveau roi, J’suis le rappeur qui t’a vaincu, et ça, c’est pas la première fois.

(Chorus) PT, t’as cru qu’t’étais l’meilleur, Mais face à moi, tu vas connaître la peur, J’te détrône, j’te démonte, j’suis ton cauchemar, T’as beau être président, t’es qu’un pion sur l’échiquier.

Alors retiens bien ça, Patrice, j’suis venu pour gagner, Le clash est terminé, t’as plus qu’à t’en aller, Et n’oublie jamais que face à moi, t’es qu’un perdant, Car j’suis le rappeur qui t’a clashé, et j’suis maintenant triomphant.

