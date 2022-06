Un avocat de LaLiga fait de lourdes accusations contre le PSG

Au micro de RMC Sports ce jeudi, l’avocat de LaLiga en France, Juan Branco, a justifié la plainte déposée par l’instance espagnole contre le PSG et Manchester City. L’avocat français a profité de l’occasion pour faire de lourdes accusations contre le club Parisien.

Annoncé par Javier Tebas, après la prolongation de Kylian Mbappé, LaLiga a officiellement déposé une plainte contre le PSG et Manchester City pour non-respect du fair-play financier et des principes de concurrence. L’instance espagnole avance que les deux clubs, soutenus par des états très riches (Qatar et Emirats Arabes Unis), dérèglent le marché économique du football.

Interrogé par RMC Sports, l’avocat de LaLIga en France, Juan Branco, a expliqué les dessous de cette plainte. L’avocat français a profité de l’occasion pour tacler sérieusement le PSG.

« Cela fait des années que le PSG réussit à esquiver le droit applicable. Ils ont eu des tactiques plus ou moins efficaces. Plus ou moins légales d’ailleurs. Il y a eu un certain nombre de procédures judiciaires qui ont été lancées suite à un certain nombre de manœuvres qui n’étaient pas tout à fait dans les clous. On établit une règle et ils arrivent à la contourner à chaque fois. Manchester City fait de même », a-t-il déclaré.

« on pense avoir trouvé la faille »

Maître Juan Branco est même allé plus loin affirmant que le champion de France a pris le dessus dans le dossier Mbappé, parce qu’il n’a pas des revenus légaux.

« Ce ne sont pas des transfusions qui viennent du Qatar. Des revenus qui sont le fruit de son activité commerciale, de son rayonnement. Le Real s’est retrouvé en position de concurrence déloyale par rapport au PSG. On se retrouve avec le Real qui économise ses petits sous année après année, qui n’a pas fait de grands recrutements ces deux dernières années et se retrouve dans une position où il ne peut pas suivre les propositions faites par le PSG. C’est une situation compliquée et injuste ».

L’avocat a conclut ses propos en déclarant : « On a l’espoir de réussir changer les règles. Et on pense avoir trouvé la faille qui permettra cette bascule. » Visiblement la lutte ne fait que commencer entre LaLiga et les “clubs dit états”.