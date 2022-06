Un an et 08 mois de prison avec sursis requis contre Platini et Blatter

La justice suisse a requis un an et huit (08) mois de prison avec sursis contre Michel Platini et Sepp Blatter ce mercredi. Les deux hommes sont impliqués dans une affaire de paiement présumé déloyal de 02 millions de francs suisses en 2011.

Michel Platini et Sepp Blatter sont depuis le début de cette semaine au cœur d’un procès en Suisse. Le français est accusé d’avoir reçu un paiement présumé déloyal de deux millions de francs suisses en 2011 (plus d’1,9 million d’euros) en provenance de la FIFA, alors dirigée par Blatter. De son côté, l’ex presdient de la FIFA est poursuivi pour « soupçons d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux dans les titres et de gestion déloyale. »

Ce mercredi, la justice suisse a requis un an et huit (08) mois de prison avec sursis pour les deux hommes, selon les informations rapportées par RMC Sports. Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone rendra sa décision le 08 juillet dans cette affaire. Les deux hommes encourent théoriquement jusqu’à 05 ans de prison pour les faits qui leur sont reprochés.