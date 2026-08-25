Un an après la naissance de son premier enfant, une présentatrice phare de CNews annonce sa grossesse en plein direct, « baby bump de rentrée »

La présentatrice météo de CNews Alexandra Blanc a annoncé sa deuxième grossesse ce lundi 24 août, lors de son retour à l’antenne après ses vacances d’été, un peu plus d’un an après la naissance de son premier enfant, Gabriel, né en mai 2025. Vêtue d’une robe rouge laissant apparaître un ventre arrondi, la journaliste a livré son bulletin comme à l’accoutumée avant de confirmer la nouvelle sur Instagram.

« Baby bump de rentrée ! Attention aux orages. Ravie de vous retrouver ! », a-t-elle écrit en légende d’une vidéo de son passage à l’antenne, un clin d’œil entre vocabulaire météorologique et annonce de grossesse. Le message a suscité de nombreux messages de félicitations de la part de ses abonnés, plusieurs assurant avoir déjà remarqué les premiers signes de sa grossesse avant la coupure estivale.

Alexandra Blanc avait quitté l’antenne de CNews le 29 avril 2025 pour son congé maternité, avant de donner naissance à Gabriel début mai 2025. Sur les réseaux sociaux, elle avait alors écrit : « Clap de fin de saison pour moi dans l’attente de l’arrivée de mon bébé que j’aime déjà très fort. » Son retour, à peine un mois plus tard, avait été salué à l’antenne par le présentateur Pascal Praud, qui avait souligné qu’elle avait travaillé « quasiment jusqu’à la fin », soit environ trois semaines avant l’accouchement.

Un peu plus d’un an après cette première naissance, Alexandra Blanc s’apprête donc à vivre une deuxième expérience de la maternité, sans interrompre pour l’instant sa présence à l’antenne.