Un américain arrêté après avoir franchi la frontière avec la Corée du Nord, sans autorisation

- Publicité-

Un citoyen américain a été placé en état d’arrestation en Corée du Nord, selon un organisme des Nations unies. Le ressortissant américain a franchi la ligne de démarcation militaire vers la Corée du Nord.

Il visitait la frontière entre les deux Corées. Un Américain est entré sur le sol Nord Coréen sans autorisation et a été interpellé a annoncé l’Onu, mardi 18 juillet.

« Un ressortissant américain participant à un voyage d’orientation de la JSA a franchi, sans autorisation, la ligne de démarcation militaire pour entrer en République populaire démocratique de Corée (RPDC) », a déclaré le Commandement des Nations Unies. «Nous savons maintenant que la personne est détenue par la Corée du Nord et nous coopérons avec l’armée nord-coréenne pour résoudre cet incident», a ajouté le commandement.

- Publicité-

La frontière qui sépare la Corée du Nord et la Corée du Sud est une zone démilitarisée (en anglais, demilitarized zone ou DMZ) qui correspond à une bande de terre d’environ 4 km de large et qui s’étend d’est en ouest sur près de 250 km. Elle a été créée depuis la signature de l’armistice entre les États-Unis, la Chine et la Corée du Nord, le 27 juillet 1953, au lendemain de la guerre.