UMOA : la Commission bancaire durcit sa surveillance avec 40 injonctions en 2025

La Commission bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) a délivré 40 injonctions à 37 établissements de crédit en 2025, contre 20 injonctions visant 12 établissements en 2024, soit un doublement en un an. Ce durcissement de la supervision figure dans le rapport annuel 2025 de l’institution, qui encadre le système bancaire des huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Deux institutions de microfinance et un établissement de monnaie électronique ont également fait l’objet d’injonctions. Les réprimandes ont, elles aussi, plus que doublé : 30 ont été prononcées en 2025 (28 contre des établissements de crédit et 2 contre des structures de microfinance), contre 14 en 2024. Le nombre de sanctions pécuniaires est passé de 16 à 35, en hausse de 118,8 %.

Cette intensification des mesures disciplinaires intervient alors que le périmètre de supervision de la Commission bancaire s’est élargi, passant de 478 à 493 entités contrôlées entre 2024 et 2025. L’institution a mené 82 missions d’inspection au cours de l’année.

Sur le plan géographique, la Côte d’Ivoire concentre le plus grand nombre d’établissements concernés par ces mesures (10), devant le Bénin (6), le Burkina Faso et le Togo (5 chacun), le Sénégal et le Mali (4 chacun) et le Niger (3).

Gouvernance et lutte contre le blanchiment en ligne de mire

Les injonctions adressées par la Commission bancaire portent principalement sur les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, la gouvernance, la gestion des risques, le contrôle interne et le respect des normes prudentielles, autant de manquements identifiés lors des missions d’inspection menées dans les établissements concernés.

La Commission bancaire de l’UMOA, organe de supervision institué par le traité du 24 avril 1990, est chargée de veiller au bon fonctionnement du système bancaire et financier de l’Union et de contrôler le respect des dispositions légales et réglementaires par les établissements assujettis.