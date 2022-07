Umaro Sissoco Embalo au Togo: les dessous d’une visite historique

Pour sa première visite à l’étranger, après son élection à la tête de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le président Bissau-Guinéen Umaro Sissoco Embalo s’est rendu au Togo. Officiellement, le renforcement de la coopération bilatérale est l’objet principal de cette visite de travail en terre togolaise.

Le président de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo est arrivé en fin de matinée ce mardi au Togo, dans le cadre d’une visite de travail. Le leader bissau-guinéen, également président en exercice de la Cedeao, a été accueilli à l’Aéroport international de Niamtougou par le chef de l’Etat, Faure Essozimna Gnassingbé, selon un communiqué des autorités togolaises.

Au menu de ce déplacement officiel, un entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants à Pya, au cours duquel seront abordées les relations diplomatiques et la coopération entre les deux pays. Des échanges auront également lieu sur la situation dans la sous région et le renforcement de l’intégration au sein de l’espace.

En effet, certaines sources consultées par BENIN WEB TV, renseignent qu’au-delà des questions bilatérales, la rencontre entre les deux chefs d’Etat, a porté « sur les actions à mener afin d’aboutir à des élections et au rétablissement d’un régime civil au Mali, Burkina et en Guinée ».

Il s’agit de la deuxième visite de Umaro Sissoco Embalo au Togo, après celle d’il y a un peu plus de deux ans. Le Togo et la Guinée Bissau entretiennent d’excellentes relations. Pendant la crise sociopolitique qui a secoué le pays lusophone, le Togo avait déployé des policiers et gendarmes dans le cadre d’une mission régionale de sécurisation et de maintien de la paix (ECOMIB).