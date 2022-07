Ukraine: le championnat de football va reprendre, malgré la guerre

Le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Ukraine a annoncé ce lundi la reprise du championnat national de football dès le mois d’août. Des mesures spéciales seront toutefois prises pour protéger les joueurs.

Le 26 avril dernier, les clubs du championnat ukrainien de football ont décidé de mettre fin définitivement à la saison précédente, sans désigner de champion, en raison de l’offensive russe. Mais le cuir rond va reprendre ses droits dans le pays de Volodymyr Zelenskyi. En effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports du pays a annoncé sur Facebook que la nouvelle saison du « championnat ukrainien de football débutera le 23 août ».

Vadym Gutzeit a également assuré que les matchs de la nouvelle saison se dérouleront sur le territoire ukrainien, mais sans spectateurs et dans le respect obligatoire des règles de sécurité décrétées. « Pendant les raids aériens, les matches seront interrompus et les joueurs de football, les entraîneurs et le personnel devront se rendre rapidement dans un abri« , a également expliqué le ministre.

Une reprise qui s’annonce toutefois difficile, en raison des lourds dégâts subis par plusieurs infrastructures sportives du pays, lors des offensives de la Russie. De plus, plusieurs joueurs ont reçu une autorisation de la FIFA pour quitter les clubs pays, lors d’un mercato spécial. Toutefois, pour le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Ukraine le message est clair : la vie continue malgré la guerre.