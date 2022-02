Ukraine: la Russie estime que les « ultimatums et menaces sont la route qui ne mène nulle part »

Alors que la crise ukrainienne continue de susciter des tensions entre l’OTAN et la Russie, le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov, a déclaré jeudi que les menaces occidentales contre la Russie ne feraient rien pour apaiser les tensions.

Les occidentaux ont déployé des militaires en Europe de l’est, des avions et des navires de combats et menacent constamment Moscou de sanctions et de représailles si elle attaque l’Ukraine. « Approches idéologiques, ultimatums, menaces – c’est la route qui ne mène nulle part », a déclaré le chef de la diplomatie russe Lavrov, au début des pourparlers avec la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss à Moscou.

Les pourparlers entre Lavrov et Truss sont la dernière série de réunions diplomatiques visant à désamorcer les tensions sur l’Ukraine. Lavrov a accusé les diplomates dans les capitales européennes et à Washington d’utiliser de plus en plus les menaces et les ultimatums avec la Russie et a déclaré que l’approche n’était pas diplomatique.

Selon lui, sa rencontre avec la chef de la diplomatie britannique, la première visite d’un ministre britannique des Affaires étrangères en Russie depuis 2017, était sans précédent ». Si la Grande-Bretagne voulait améliorer ses relations avec Moscou, « nous rendrons bien sûr la pareille », a indiqué Lavrov soulignant que les relations bilatérales étaient « à leur point le plus bas ces dernières années ».

La rencontre à Moscou précède une autre entre le secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace et son homologue russe Sergueï Choïgou à Moscou vendredi. Dans son allocution d’ouverture, Truss a déclaré que la Grande-Bretagne « ne peut pas ignorer » l’accumulation de troupes à la frontière ukrainienne ou « les tentatives de saper la souveraineté ukrainienne ». « Il existe une voie alternative, une voie diplomatique qui évite les conflits et les effusions de sang », a-t-elle déclaré. « Je suis ici pour exhorter la Russie à emprunter cette voie. »