Ukraine: des Iraniens manifestent contre l’utilisation par les Russes, de drones de fabrication iranienne

La communauté iranienne à Kiev s’est mobilisée ce vendredi, pour manifester son soutien à l’Ukraine qui fait face à une offensive militaire de la Russie depuis plus de huit mois. Ce soutien intervient dans un contexte où, l’Ukraine accuse l’Iran de fournir des drones kamikazes à la Russie qui en utilise dans la guerre.

À l’appel de la communauté iranienne de Kiev, des manifestants se sont regroupés sur la place Maïdan, en plein cœur de la capitale ukrainienne, arborant des drapeaux ukrainiens et iraniens, et des pancartes avec le slogan « Le peuple iranien solidaire avec l’Ukraine ». L’objectif de cette manifestation est de manifester leur solidarité avec les Ukrainiens et déclarer leur opposition à l’utilisation par les Russes, de drones de fabrication iranienne pour frapper l’Ukraine.

L’Ukraine a affirmé qu’environ 400 drones iraniens ont déjà été utilisés contre la population civile ukrainienne, et que Moscou en a commandé environ 2000. Téhéran a rejeté ces accusations. « S’il devenait clair pour nous que la Russie a utilisé des drones iraniens contre l’Ukraine, nous ne serons certainement pas indifférents à cette question », a-t-il néanmoins affirmé cette semaine, le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir-Abdollahian.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont déjà imposé des sanctions à l’Iran sur la question des drones. L’utilisation de drones iraniens par Moscou pour « tuer des civils ukrainiens et détruire les infrastructures dont ils dépendent » est « effroyable », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken, jeudi, lors d’une visite au Canada. Les États-Unis et ses alliés travailleront pour « dénoncer, dissuader et empêcher l’Iran de fournir ces armes », a-t-il ajouté.